Dalla ceramica al biomedicale, dalla sanità al welfare, dall'ambiente alla sicurezza, dal commercio ai centri storici all'urbanistica, dall'agricoltura alle infrastrutture. Sono 8 le macroaree nelle quali opereranno le 53 persone tra professionisti, imprenditori, insegnanti, dipendenti pubblici e lavoratori nominate all'interno di 37 dipartimenti tematici organizzati dal coordinamento provinciale del partito e presentati oggi dal commissario Enrico Fontana in un appuntamento organizzato in centro a Modena.

'Persone scelte per le proprie competenze e pronte. Attraverso di loro ascolteremo sempre più le esigenze dei cittadini, le trasformeremo in proposte concrete e le porteremo nelle istituzioni' - afferma il neo commissario Fontana che a un mezzo dalla nomina aggiunge uno step alla riorganizzazione del partito a livello provinciale: 'Ringrazio i responsabili regionali Antonio Platis e Francesco Coppi per la collaborazione e il prezioso supporto nella costruzione di questa nuova fase di rilancio di Forza Italia, in piena sintonia con il percorso avviato dal segretario regionale Pietro Vignali, che punta a rafforzare il radicamento del partito sia sul territorio sia attraverso una presenza più incisiva sui temi di maggiore interesse per i cittadini'.

Nella riorganizzazione del partito entra nel ruolo di vice commissario Claudia Severi, esponente di Forza Italia della prima ora, dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, già assessore a Sassuolo e attuale coordinatore cittadino del partito. 'Rappresenta sia le radici che il futuro del partito' - ha affermato Fontana.

'Il lavoro che stiamo portando avanti sta dando i frutti che ci aspettavamo. È un segnale chiaro anche per il centrosinistra, come dimostrano alcune delle battaglie che abbiamo condotto in questi mesi sul territorio' - ha affermato Antonio Platis. 'Penso, ad esempio, alle Costellazioni, dove grazie anche alle nostre segnalazioni e ad un esposto, si stanno finalmente vedendo i primi interventi concreti e risolutivi di una situazione bloccata da anni. Con questo spirito e con questa serietà Enrico ha iniziato il suo percorso nel partito, e questo ci rende particolarmente soddisfatti'

'Una Forza Italia più forte e solida significa un centrodestra più forte e solido, anzi dopo la giornata di oggi, con queste nuove competenze che arrivano possiamo anche proporci e presentarci come il motore del centrodestra modenese non solo per la città ma per l'intera provincia anche in vista delle tante elezioni che avremo davanti, quelle amministrative in diversi comuni della nostra provincia e tanto più quelle nazionali' - afferma Francesco Coppi

I 37 responsabili di dipartimento, tra nuovi entrati e altri tra iscritti ed eletti, rappresentano con i loro referenti non solo altrettante aree tematiche ma anche l'intero territorio provinciale, dalla montagna alla Bassa modenese. Il coordinamento e lo sviluppo dei dipartimenti sono affidati all'avvocato Andrea Mattioli: farà da raccordo tra i responsabili, le macroaree e il partito provinciale, mentre la segreteria ‘politica’ dei dipartimenti è affidata al dr. Andrea Ghiaroni.

'Pubblicheremo una mole importante di dati e proposte ragionate e fattibili per tornare ad essere, noi emiliani e modenesi, quello che siamo sempre stati e che ci meritiamo di essere. Saremo contro le scempiaggini, gli sprechi e l’incuria; i conflitti di interesse, la mancanza di programmazione, l’uso della cosa pubblica per fini diversi da quelli per i quali esiste. Saremo con la gente e per la gente', afferma l'avvocato Andrea Mattioli che da subito è entrato nel merito di alcuni temi della città. 'Non si parla mai di un uso corretto delle risorse e di risparmi. Pensiamo anche solo ai contenitori del Sant'Agostino e dell'ex ospedale Estense, enormi spazi che una politica senza programmazione e visione non sa come riempire''

Entra sui temi anche Andrea Ghiaroni, che da residente a Zocca e referente del dipartimento sulla montagna ricorda il finanziamento promesso e svanito sul centro dialisi. 'Ci hanno detto che non ci sono i soldi. Combatteremo per questo e per tutta la montagna'.

'La squadra – ricordo – si completa con il contributo dei numerosi consiglieri comunali, degli amministratori della provincia e dei referenti modenesi che entreranno a far parte dei dipartimenti regionali, la cui composizione sarà annunciata a Bologna il prossimo 28 novembre. Il prossimo passo – conclude Fontana – sarà consolidare ulteriormente la presenza di Forza Italia in ogni Comune della provincia, attraverso la celebrazione dei congressi comunali e l’elezione dei segretari locali, dando così al partito una struttura sempre più capillare, rappresentativa e vicina alle comunità'.

Le otto macroaree, i dipartimenti e i loro responsabili

Organizzazione e comunicazione (referente: Antonio Platis)

Organizzazione politica: Antonio Platis, Comunicazione e social media: Alessandro Arietto, Rapporti con i comitati: Maria Cristina Bettini.

Economia, imprese e industria (referente: Giovanni Botti)

Commercio e centri storici: Giorgio Guandalini, Servizi per la creazione e lo sviluppo dell'impresa: Andrea Accattino, Reti e associazioni di imprese: Alberto Gozzi Bontempelli, Commercio estero: Massimiliano Pifferi, Attività produttive e tutela delle imprese: Giovanni Botti, Automotive e biocarburanti: Enrico Lombardo, AI e Industria 4.0: Andrea Tassoni, Medical device: Oreste Bertoni, Relazioni sindacali: Pino Casano e Mario Tosino.

Agricoltura, montagna e fauna (referente: Andrea Ghiaroni)

Politiche della montagna: Andrea Ghiaroni, Caccia e fauna selvatica: Gregorio Mastrantonio, Agricoltura: Leonardo Giacobazzi, Agroalimentare: Massimo Buzzega.

Territorio, ambiente e infrastrutture (referente: Francesco Pullè)

Energie rinnovabili: Alessandro Severi, Ambiente, infrastrutture e territorio: Francesco Pullè, Casa, urbanistica e proprietà immobiliare: Ivano Piccinini, Lavori pubblici e appalti: Cristiano Bassi

Sicurezza e giustizia (referente: Domenico Ippolito)

Giustizia civile: Antonello Giacobazzi, Giustizia penale, sicurezza e carceri: Domenico Ippolito e Marco Rossi, Sicurezza stradale: Giulia Giusti, Rapporti con le forze dell'ordine e sicurezza del territorio: Bruno Fontana.

Welfare e salute (referente: Franca Massa)

Diritto di famiglia e servizi sociali: Alessia Gonzo, Welfare, anziani e disabilità: Franca Massa, Sanità e politiche sociosanitarie: Alberto Ferrari, Professioni sanitarie: Michele Campari, Terzo settore: Fernanda Paganelli

Amministrazione, bilanci e fisco (referente: Carlo Alberto Bulgarelli)

Bilanci enti pubblici: Carlo Alberto Bulgarelli, Smart city: Letizia Paparella, Fisco e semplificazione: Margherita Cuoci, Amministrazione trasparente: Roberto Benatti.

Cultura, turismo e tradizioni (referente: Filippo Palermo) Turismo: Chiara Massimo, Cultura ed eventi: Giulia Brevini, Storia e territorio: Filippo Palermo, Promozione del territorio: Gaja Ianuzzi.

L'organizzazione del partito, la struttura provinciale

Vice commissario provinciale: Claudia Severi

Portavoce del commissario: Franca Massa

Segreteria politica: Maria Cristina Bettini, Monica Contursi, Federica Fontana, Grazia Ruini, Antonio Tirabassi

Organizzazione sul territorio: Antonio Platis

Rapporti con gli alleati: Francesco Coppi

Azzurro Donna: Federica Fontana

Seniores: Antonio Tirabassi

Giovani: Michele De Rosa,

Organizzazione interna: Roberto Montorsi

Enti locali: Cristian Rostovi

Elettorale: Davide Capezzera

Campagna elettorale e logistica: Silvio Covino.

Formazione eletti: Mauro Neri.