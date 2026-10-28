Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

'Il trasferimento dei nostri ospiti è un’operazione necessaria per consentire alla proprietà di riqualificare gli ambienti in modo che diventino più adeguati a ospitare principalmente famiglie con bambini e lavoratori residenti o domiciliati a Modena - spiega il vicesindaco e assessore a Piano Casa e Politiche abitative Francesca Maletti -. qui i dettagli pubblicati dal nostro giornale ndr) da parte della cooperativa L’Angolo, coop presieduta da Mirella Margarino, mamma di Alberto e Silvia Garretto, nel novembre 2025 è stata portata avanti proprio nell’ottica di creare un’opportunità di riqualificazione dello stabile e della zona circostante e di dare la possibilità a diverse famiglie residenti a Modena di trovare una collocazione dignitosa e adeguata, seppur temporanea, per crescere i loro figli'.
'Attualmente la gestione del Comune di Modena riguarda 56 stanze occupate principalmente da famiglie con minori residenti a Modena e lì collocate a seguito di sfratti esecutivi, dove è prevista anche una contribuzione della famiglia quando possibile. Una volta terminata la riqualificazione dello stabile, gli appartamenti verranno dati in gestione ad Agenzia casa'.