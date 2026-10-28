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Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

L'annuncio: a partire da oggi prende il via il trasferimento delle 114 persone ospitate nelle 56 stanze gestite dal Comune di Modena

2 minuti di lettura
'A partire da oggi, mercoledì 28 ottobre, prende il via il trasferimento delle 114 persone ospitate nelle 56 stanze gestite dal Comune di Modena nello stabile di via Costellazioni verso altre strutture comunali. Lo spostamento viene effettuato per permettere alla proprietà dell’immobile - la cooperativa L’Angolo - di procedere speditamente con i lavori di riqualificazione e adeguamento igienico sanitario e delle norme antincendio previsti dagli accordi presi con il Comune di Modena. La riqualificazione dello stabile, che avverrà a stralci, nasce con l’obiettivo di riorganizzazione degli spazi interni trasformando quelle che oggi sono perlopiù camere in miniappartamenti'. Così, in una nota il Comune di Modena dopo quanto sollevato da La Pressa e rilanciato con due esposti dal coordinatore di Forza Italia Antonio Platis.
'Il trasferimento dei nostri ospiti è un’operazione necessaria per consentire alla proprietà di riqualificare gli ambienti in modo che diventino più adeguati a ospitare principalmente famiglie con bambini e lavoratori residenti o domiciliati a Modena - spiega il vicesindaco e assessore a Piano Casa e Politiche abitative Francesca Maletti -.
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L’operazione di acquisto dell’immobile di via Costellazioni (qui i dettagli pubblicati dal nostro giornale ndr) da parte della cooperativa L’Angolo, coop presieduta da Mirella Margarino, mamma di Alberto e Silvia Garretto, nel novembre 2025 è stata portata avanti proprio nell’ottica di creare un’opportunità di riqualificazione dello stabile e della zona circostante e di dare la possibilità a diverse famiglie residenti a Modena di trovare una collocazione dignitosa e adeguata, seppur temporanea, per crescere i loro figli'.
'Attualmente la gestione del Comune di Modena riguarda 56 stanze occupate principalmente da famiglie con minori residenti a Modena e lì collocate a seguito di sfratti esecutivi, dove è prevista anche una contribuzione della famiglia quando possibile. Una volta terminata la riqualificazione dello stabile, gli appartamenti verranno dati in gestione ad Agenzia casa'.
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