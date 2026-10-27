Belotti e Ambrosino mettono le ali al Modena, 2-1 a Vicenza

Un Modena infinito, pieno di corsa, grinta, determinazione e cattiveria agonistica vince la sua quarta partita nelle ultime cinque (2-1) e porta a casa tre punti fantastici, al termine di una gara ruvida e spigolosa, nella quale il Vicenza ha spesso giocatoin modo rude; la tecnica e il palleggio dei gialli, specialmente nel secondo tempo, hanno però saputo indirizzare la gara verso territori più consoni al calcio del Modena. Nel finale, il cuore grande del Modena ha fatto la differenza e il sesto gol negli ultimi 15’ minuti di gioco ha ribaltato per l’ennesima volta partita e risultato.Galloppa sceglie un Modena a trazione anteriore, decidendo di giocare la partita con tutte le punte a disposizione; davanti a Chichizola, linea composta da Zampano, Folino, Nador e Nieling; Santoro e Bianco centrali, con Belotti davanti sostenuto da Olzer, Ambrosino e Caso: i quattro moschettieri per la prima volta tutti insieme dal primo minuto; un 4-2-3-1 elastico con Nieling che parte da quarto a sinistra ma che, in fase di impostazione è pronto a stringere al centro mentre dal lato opposto Zampano si alza sulla linea di centrocampo.Dopo una fase di studio, nella quale il Vicenza mantiene il controllo della partita, con il Modena forse troppo passivo dietro, al 13’ padroni di casa in vantaggio: buco centrale della difesa del Modena, si inserisce Bellemo che calcia verso la porta, pallone deviato di ginocchio dall’intervento di Nieling che spiazza Chichizola. Ma nel Modena c’è Belotti, che al 18’ pareggia: il Gallo intercetta un pallone sulla trequarti, lo appoggia a Caso che glielo restituisce chiudendo il triangolo, e Belotti a tu per tu con Gagno non sbaglia, insaccando il sesto gol nelle ultime sei partite. Dopo il pareggio, il Modena sembra molto più volitivo, anche se il Vicenza mantiene il controllo del pallone e randella senza pietà; al 28’ Chichizola si distende su destro improvviso da fuori di Valoti; al 36’ si fa male Zampano, subito Imputato al suo posto. Nel recupero, ubriacante serpentina di Caso che serve al centro, velo di Belotti e destro da fuori di Ambrosino respinto da Gagno di pugno.Nella ripresa al 50’ combinazione tra Caso e Belotti, arriva Papetti che tocca la palla indietro a porta vuota ma Gagno, con grande riflesso, salva sulla linea con il pallone che non ha varcatodel tutto la linea di porta.Al 54’ si fa male Caso che esce toccandosi il ginocchio, al suo posto Brugman, con Galloppa che passa al 4-3-3 con Ambrosino largo a sinistra. Al 61’ ripartenza di Folino che serve Ambrosino che però da buona posizione conclude sul fondo. Il Modena riesce a prendere il controllo della partita, gestendo il pallone e rallentando il ritmo per controllare la partita. Al 87’ Montevago e Bohzanaj per Belotti e Olzer; al 89’ Modena in vantaggio: Ambrosino recupera una palla vagante sulla tre quarti vincendo un rimpallo, supera l’avversario in dribbling e si presenta da solo davanti a Gagno per trafiggerlo sul palo lontano. L’ arbitro concede 4’ di recupero, il Vicenza continua a bucciare davanti, ma i gialli controllano bene eportano a casa la vittoria che consente di issarsi al secondo posto in classifica.Modena di nuovo in campo sabato alle ore 15.00 al Braglia in un interessantissimo big match contro il Mantova; adesso massima attenzione, perchè questo Modena sembra fare davvero sul serio: i tre punti di questa sera certificano che la squadra sta continuando a crescere e a maturare sotto tutti i punti di vista.

Il tabellino

Vicenza - Modena 1-2Reti: 13° Autogol Nieling, 17° Belotti, 89° AmbrosinoVicenza (3-4-1-2) Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Pellizzari (71° Zonta), Bellemo, Corazza (84° Sandon); Valoti (76° Alessio); Rauti (71° Morra), Merkaj.A disposizione: Bagheria, Vescovi, Costa, Sandon, Rada, Talarico, Carraro, Zonta, Alessio, Pietrelli, Morra, Moncini. All. Gallo.Modena (4-2-3-1) Chichizola; Zampano (36° Imputato), Nador, Folino, Nieling; Santoro, Bianco; Caso (55° Brugman), Ambrosino, Olzer (88° Bozhanaj); Belotti (88° Montevago). A disposizione: Consiglio, Laidani, Odero, Adorni, Egharevba, Imputato, Azzi, Brugman, Acquah, Bozhanaj, Bacchin, Montevago. All. Galloppa.Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Dario Garzelli di Livorno, quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio, Var e Avar Lorenzo Maggioni di Bergamo e Francesco Meraviglia di Pistoia).Ammoniti: Galloppa (mister Modena), Brighenti, Bellemo, Folino, Valoti, Corazza