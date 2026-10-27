Belotti e Ambrosino mettono le ali al Modena, 2-1 a Vicenza

Galloppa sceglie un Modena a trazione anteriore, decidendo di giocare la partita con tutte le punte a disposizione; davanti a Chichizola, linea composta da Zampano, Folino, Nador e Nieling; Santoro e Bianco centrali, con Belotti davanti sostenuto da Olzer, Ambrosino e Caso: i quattro moschettieri per la prima volta tutti insieme dal primo minuto; un 4-2-3-1 elastico con Nieling che parte da quarto a sinistra ma che, in fase di impostazione è pronto a stringere al centro mentre dal lato opposto Zampano si alza sulla linea di centrocampo.
Dopo una fase di studio, nella quale il Vicenza mantiene il controllo della partita, con il Modena forse troppo passivo dietro, al 13’ padroni di casa in vantaggio: buco centrale della difesa del Modena, si inserisce Bellemo che calcia verso la porta, pallone deviato di ginocchio dall’intervento di Nieling che spiazza Chichizola. Ma nel Modena c’è Belotti, che al 18’ pareggia: il Gallo intercetta un pallone sulla trequarti, lo appoggia a Caso che glielo restituisce chiudendo il triangolo, e Belotti a tu per tu con Gagno non sbaglia, insaccando il sesto gol nelle ultime sei partite. Dopo il pareggio, il Modena sembra molto più volitivo, anche se il Vicenza mantiene il controllo del pallone e randella senza pietà; al 28’ Chichizola si distende su destro improvviso da fuori di Valoti; al 36’ si fa male Zampano, subito Imputato al suo posto. Nel recupero, ubriacante serpentina di Caso che serve al centro, velo di Belotti e destro da fuori di Ambrosino respinto da Gagno di pugno.
Nella ripresa al 50’ combinazione tra Caso e Belotti, arriva Papetti che tocca la palla indietro a porta vuota ma Gagno, con grande riflesso, salva sulla linea con il pallone che non ha varcatodel tutto la linea di porta.
Modena di nuovo in campo sabato alle ore 15.00 al Braglia in un interessantissimo big match contro il Mantova; adesso massima attenzione, perchè questo Modena sembra fare davvero sul serio: i tre punti di questa sera certificano che la squadra sta continuando a crescere e a maturare sotto tutti i punti di vista.
Corrado Roscelli
Il tabellinoVicenza - Modena 1-2
Reti: 13° Autogol Nieling, 17° Belotti, 89° Ambrosino
Vicenza (3-4-1-2) Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Pellizzari (71° Zonta), Bellemo, Corazza (84° Sandon); Valoti (76° Alessio); Rauti (71° Morra), Merkaj.
Modena (4-2-3-1) Chichizola; Zampano (36° Imputato), Nador, Folino, Nieling; Santoro, Bianco; Caso (55° Brugman), Ambrosino, Olzer (88° Bozhanaj); Belotti (88° Montevago). A disposizione: Consiglio, Laidani, Odero, Adorni, Egharevba, Imputato, Azzi, Brugman, Acquah, Bozhanaj, Bacchin, Montevago. All. Galloppa.
Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Dario Garzelli di Livorno, quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio, Var e Avar Lorenzo Maggioni di Bergamo e Francesco Meraviglia di Pistoia).
Ammoniti: Galloppa (mister Modena), Brighenti, Bellemo, Folino, Valoti, Corazza