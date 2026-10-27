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Modena oggi atteso a Vicenza per dare continuità alla prova di sabato

Modena oggi atteso a Vicenza per dare continuità alla prova di sabato

Il Vicenza ha giocato fino ad ora in casa tre volte, conquistando 4 punti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, accompagnate da 4 reti segnate e 6 subite

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Neanche il tempo di godere della bella vittoria nel derby con il Cesena, che la serie B è di nuovo in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena atteso a Vicenza per dare continuità alla bella prova di sabato e proseguire nella striscia positiva di risultati; un altro esame interessante per l’undici di Galloppa, su un terreno sempre difficile per i gialli.

Il Modena ha infatti giocato a Vicenza in 40 occasioni e nei precedenti ci sono 17 vittorie dei padroni di casa, 11 pareggi e 12 vittorie del Modena, che non vince a Vicenza dal 28 ottobre 2014, campionato di serie B, 2 a 0 con una doppietta del Diablo Granoche. L’ultimo precedente a Vicenza risale al gennaio 2020, poco prima del lockdown da Covid, campionato di serie C, finì 1 a 0 per i biancorossi. Il Vicenza ha giocato fino ad ora in casa tre volte, conquistando 4 punti, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, accompagnate da 4 reti segnate e 6 subite; sarà il primo incrocio per i due ex portieri gialloblù Gagno e Bagheria; il Vicenza arriva dalla vittoria in trasferta a Empoli, dopo un digiuno di vittorie che durava da sei

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turni e cerca punti per rimanere fuori dalla zona pericolo; il Modena vola sulle ali dell’entusiasmo, e sogna una notte da protagonista assoluto: ci sono tutti gli ingredienti per una bella partita e magari anche per fare bottino pieno; ai gialli servirà mantenere la porta inviolata per continuare a crescere, perché davanti non mancano le soluzioni offensive di qualità e la squadra ha già dimostrato di essere in grado di poter segnare contro chiunque e in qualunque momento della partita.

Per la gara odierna, Galloppa, sconta alcune assenze; oltre ai soliti lungodegenti Manquant, Sersanti e Stenio Zanetti, non sono tra i convocati Tonoli, uscito malconcio dal derby con il Cesena, e Ronco; per implementare i convocati, il mister ha pescato dalla primavera di Mandelli il giovane Egharevba. Per la formazione, c’è curiosità e attesa, dato che il mister non ha tenuto la solita conferenza stampa del pregara, e sarà oggi il primo turno infrasettimanale del campionato; curiosità dunque per vedere se Galloppa darà o meno spazio al turnover, e in caso positivo in che misura, e in esito valutare come si approccerà la squadra.

Probabile che il mister vada verso la conferma del modulo visto sabato, con qualche accorgimento: davanti a Chichizola, possibile linea a tre Folino, Nador e Nieling; sugli esterni Zampano a destra in luogo di Tonoli, e Azzi a sinistra, con Santoro (che ha riposato sabato) e uno tra Bianco e Brugman centrali; davanti, spazio a Caso (anche lui assente sabato) e Ambrosino, a sostegno di uno tra Belotti e Montevago, a meno che il mister scelga Ambrosino punta centrale, e allora in questo caso in campo Olzer in trequarti.

Arbitra la partita Daniele Perenzoni di Rovereto, quasi un habitueè del Modena con il quale ha ben 12 incroci, con 5 vittorie del Modena, 5 pareggi e 2 sconfitte; l’arbitro trentino ha invece incrociato il Vicenza in due sole occasioni, con due vittorie dei vicentini.

Calcio di inizio alle ore 20.00 allo stadio Romeo Menti di Vicenza, davanti a 600 tifosi canarini, che hanno esaurito il settore ospiti e ancora una volta protagonisti dell’ennesimo grande esodo.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

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