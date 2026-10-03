Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Il secondo miglior tempo è dell’altra Red Bull di Isack Hadjar (+0″428), che però dovrà scontare 5 penalità in griglia per il cambio dell’Ice e partirà ottavo

1 minuto di lettura

Max Verstappen conquista la pole position al Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1, in scena lungo il circuito di Sepang, in Malesia. L’olandese della Red Bull firma il giro veloce in 1’35″130, e partirà davanti a tutti nella gara di domani (ore 9 italiane), in prima fila assieme alla Ferrari di Lewis Hamilton (+0″298). Il secondo miglior tempo è dell’altra Red Bull di Isack Hadjar (+0″428), che però dovrà scontare cinque penalità in griglia per il cambio dell’Ice e partirà ottavo. Apre la seconda fila la Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli (+0″381), che precede l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0″536). Terza fila tutta McLaren con Lando Norris quinto e Oscar Piastri sesto, mentre George Russell (Mercedes) partirà settimo davanti ad Hadjar. Quinta fila con Pierre Gasly (Alpine) nono e Gabriel Bortoleto (Audi) decimo.

Soddisfatto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che, alla fine delle qualifiche, allontana le polemiche: “Credo che sia ora di smetterla con tutte le voci e i pettegolezzi. Noi stiamo lavorando come team nei momenti positivi e negativi. Oggi tutto il team ha ottenuto un buon risultato e siamo un team anche nei momenti negativi”.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

Formula 1, Christian Horner si candida per la Ferrari: 'Sarebbe il lavoro dei sogni'

Formula 1, Christian Horner si candida per la Ferrari: 'Sarebbe il lavoro dei sogni'

F1, Russell parte in pole a Baku davanti a Leclerc: Antonelli sbaglia e scatta 16esimo

F1, Russell parte in pole a Baku davanti a Leclerc: Antonelli sbaglia e scatta 16esimo

The battle of Modena: in Inghilterra rivive la sfida Maserati-Ferrari

The battle of Modena: in Inghilterra rivive la sfida Maserati-Ferrari

'Bollo auto, è il governo delle pezze, servono misure strutturali no sgravi temporanei'

'Bollo auto, è il governo delle pezze, servono misure strutturali no sgravi temporanei'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Palamolza, la gestione resta a Uisp per 660mila euro in 5 anni: era l'unica offerta in campo

Palamolza, la gestione resta a Uisp per 660mila euro in 5 anni: era l'unica offerta in campo

Modena FC, il primo giorno al 'Nido': l'emozione di Carlo Rivetti per un traguardo storico

Modena FC, il primo giorno al 'Nido': l'emozione di Carlo Rivetti per un traguardo storico

Unimore: Giulia Polimeno è di nuovo campionessa mondiale di powerlifting

Unimore: Giulia Polimeno è di nuovo campionessa mondiale di powerlifting

Carpi calcio: match incubo contro l'Arzignano

Carpi calcio: match incubo contro l'Arzignano