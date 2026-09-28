Unimore: Giulia Polimeno è di nuovo campionessa mondiale di powerlifting

La studentessa di Infermieristica di Unimore, nella sede di Reggio Emilia, ha conquistato a Manchester il secondo titolo mondiale dopo quello ottenuto nel 2024 a Limerick. Nella categoria Junior fino a 56 kg stabilisce anche il record AWPC nello squat.

Giulia Polimeno torna sul gradino più alto del podio mondiale. La studentessa del corso di laurea in Infermieristica di Unimore, nella sede di Reggio Emilia, ha vinto nella categoria Junior fino a 56 kg, Classic Raw ai Campionati mondiali AWPC di powerlifting, disputati a Manchester nel mese di settembre. È il suo secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato nel 2024 a Limerick, in Irlanda.





A Manchester ha sollevato 135,5 kg nello squat, 55 kg nella panca e 130 kg nello stacco, chiudendo la gara con un totale di 320,5 kg. La prova nello squat ha superato di mezzo chilo il precedente record mondiale AWPC della sua categoria, fissato a 135 kg.

Il successo arriva a due anni dalla vittoria di Limerick. Nel 2024, a 19 anni, Polimeno si era imposta nella categoria Teen 3 fino a 56 kg, Equipped Single Ply, con un totale di 375 kg: 160 nello squat, 65 nella panca e 150 nello stacco. I due titoli sono stati ottenuti in categorie e modalità di gara differenti.

Accanto all’attività agonistica, Giulia prosegue gli studi in Infermieristica a Reggio Emilia. Il secondo titolo mondiale racconta così un percorso in cui la preparazione per competere a livello internazionale si affianca agli impegni universitari.