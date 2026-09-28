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Carpi calcio: match incubo contro l'Arzignano

Carpi calcio: match incubo contro l'Arzignano

Finisc 3-0 al Cabassi. Nel post partita in sala stampa interviene il Direttore Bonzanini

1 minuto di lettura

L'Arzignano ha sbloccato e messo al sicuro la partita nel primo tempo grazie alle reti dei suoi attaccanti. Nella ripresa, complice l'inferiorità numerica del Carpi, gli ospiti hanno gestito il vantaggio fino al definitivo 3-0 siglato nei minuti di recupero da Lanzi, autore di un clamoroso gol da centrocampo. Con questo risultato l'Arzignano centra la terza vittoria consecutiva e sale a quota 13 punti, mentre il Carpi resta fermo a 6 punti in classifica.


Il tabellino


AC Carpi vs Arzignano Valchiampo 0-3 (0-2)


Reti: 32′ Mattioli (A), 44′ Penta (A), 90’+1 Lanzi (A)

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Rossini, Desole (dal 46′ Lombardi); Casarini, Bagatti (dal 46′ Montipò), Astrologo, Cecotti (dal 46′ Vitale); Morosini (dal 63′ Figoli), Puletto; Carcani (dall’82’ Sall). A disposizione: Gasperini, Perta, Maggio, Nesi, Giva, Vaglica, Forapani. All. Cassani


Arzignano Valchiampo (3-5-1-1): Manfrin; De Santis, Milillo, Bernardi; Fosu (dall’82’ Nenna), Moretti, Gatti, Lakti (dal 73′ Lanzi), Cariolato (dal 90′ Finizio); Penta (dal 73′ Castegnaro); Mattioli (dal 90′ Romio). A disposizione: Contarato, Gostimirovic. All. Di Donato


Arbitro: Sig. Faye sez. Brescia/ Assistenti: Allievi – D’Andria/ 4° Ufficiale Sig. Ramondino (Palermo)/ Operatore FVS Sig. Scardovi (Imola)

Ammoniti: Desole (C), Morosini (C), Rossini (C), Lakti (A), Zagnoni (C)

Espulsi: 56′ Astrologo (C)

Recupero: 5′ p.t.; 7’ s.t.


Foto: Daniele Lugli

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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