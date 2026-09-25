Carpi, Ausl in lutto: è morta a 73 anni la dottoressa Loretta Boiani

Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morta a 73 anni la dottoressa Loretta Boiani, medico specialista in Fisiochinesiterapia che ha svolto la propria attività professionale presso la Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Ramazzini di Carpi dal 1992 al 2020. Nel corso di quasi trent’anni di servizio, la dottoressa Boiani ha rappresentato una figura di riferimento per colleghi e pazienti.

La Direzione aziendale, dell’Ospedale e del Distretto di Carpi, insieme ai professionisti della Medicina Riabilitativa e tutti i colleghi che hanno condiviso con lei tanti anni di lavoro ne ricordano con stima le qualità umane e professionali, il senso di responsabilità e l’impegno sempre rivolto al benessere delle persone assistite.

'Ricordiamo tutti una professionista che ha dedicato gran parte della propria carriera al servizio della sanità pubblica e della comunità carpigiana – dichiara la Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari –. Il suo contributo alla Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Ramazzini è stato significativo e ha lasciato un ricordo sincero in quanti hanno avuto modo di lavorare al suo fianco. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata rivolgiamo le più sentite condoglianze'.

La dottoressa Boiani lascia il marito Raffaele Maselli e le figlie Chiara e Arianna. I finerali sono stati celebrati oggi a Terracielo.