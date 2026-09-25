Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, Ausl in lutto: è morta a 73 anni la dottoressa Loretta Boiani

Carpi, Ausl in lutto: è morta a 73 anni la dottoressa Loretta Boiani

'Ricordiamo tutti una professionista che ha dedicato gran parte della propria carriera al servizio della sanità pubblica e della comunità carpigiana'

1 minuto di lettura

Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morta a 73 anni la dottoressa Loretta Boiani, medico specialista in Fisiochinesiterapia che ha svolto la propria attività professionale presso la Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Ramazzini di Carpi dal 1992 al 2020. Nel corso di quasi trent’anni di servizio, la dottoressa Boiani ha rappresentato una figura di riferimento per colleghi e pazienti.

La Direzione aziendale, dell’Ospedale e del Distretto di Carpi, insieme ai professionisti della Medicina Riabilitativa e tutti i colleghi che hanno condiviso con lei tanti anni di lavoro ne ricordano con stima le qualità umane e professionali, il senso di responsabilità e l’impegno sempre rivolto al benessere delle persone assistite.

'Ricordiamo tutti una professionista che ha dedicato gran parte della propria carriera al servizio della sanità pubblica e della comunità carpigiana – dichiara la Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari –. Il suo contributo alla Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Ramazzini è stato significativo e ha lasciato un ricordo sincero in quanti hanno avuto modo di lavorare al suo fianco. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata rivolgiamo le più sentite condoglianze'.

La dottoressa Boiani lascia il marito Raffaele Maselli e le figlie Chiara e Arianna. I finerali sono stati celebrati oggi a Terracielo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, dimissioni Depietri, il segretario provinciale Pd: 'Continuità non significa immobilismo'

Carpi, dimissioni Depietri, il segretario provinciale Pd: 'Continuità non significa immobilismo'

Dimissioni Depietri, la segreteria Pd Carpi avvisa Righi: 'Diamo continuità al progetto politico'

Dimissioni Depietri, la segreteria Pd Carpi avvisa Righi: 'Diamo continuità al progetto politico'

Festa del Racconto, il Comune di Carpi affida direttamente a Il Post due incontri in un giorno per 9.760 euro

Festa del Racconto, il Comune di Carpi affida direttamente a Il Post due incontri in un giorno per 9.760 euro

Aimag, tutta la timidezza dei sindaci nel chiedere un Subambito

Aimag, tutta la timidezza dei sindaci nel chiedere un Subambito

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Carpi, mia figlia lasciata a terra dall'autista del bus: per l'azienda è 'fisiologico'

Carpi, mia figlia lasciata a terra dall'autista del bus: per l'azienda è 'fisiologico'

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

Palestra Ascari di Casinalbo, la rabbia dei genitori: 'I nostri figli non la potranno usare'

Palestra Ascari di Casinalbo, la rabbia dei genitori: 'I nostri figli non la potranno usare'

Articoli Recenti Lavori sulla Pedemontana: dal 28 settembre limitazioni a Vignola

Lavori sulla Pedemontana: dal 28 settembre limitazioni a Vignola

Sassuolo, si ribalta col trattore mentre vendemmia: muore contadino 92enne

Sassuolo, si ribalta col trattore mentre vendemmia: muore contadino 92enne

Formigine, caso palestra di Casinalbo: 'Perchè il bando è stato cambiato rispetto al passato?'

Formigine, caso palestra di Casinalbo: 'Perchè il bando è stato cambiato rispetto al passato?'

Nido Primavera di Serramazzoni, i genitori chiedono risposte: 'Servono soluzioni concrete fino alle 18'

Nido Primavera di Serramazzoni, i genitori chiedono risposte: 'Servono soluzioni concrete fino alle 18'