Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, mia figlia lasciata a terra dall'autista del bus: per l'azienda è 'fisiologico'

Carpi, mia figlia lasciata a terra dall'autista del bus: per l'azienda è 'fisiologico'

Inaccettabile per famiglie che pagano oltre 400 euro all'anno per l'abbonamento bus dei loro figli

1 minuto di lettura

Salve, volevo segnalare un episodio di grave disservizio successo oggi a Carpi orario uscita scuola Itis da Vinci.

Mia figlia era alla fermata Peruzzi 3 e ha fatto cenno all'autista di fermarsi. Il conducente però ha detto di no con la mano è l'ha lasciata a terra. Una minore... Mio marito ha dovuto staccare dal lavoro ed è dovuto andare da Bastiglia a Carpi. Fatto reclamo, mi sono vista rispondere che questo fatto è 'fisiologico' i primi giorni di scuola. Sono basita. Ne potete parlare di questa cosa? Grazie.


Le segnalazioni di questo tipo sono numerose e Seta nei giorni scorsi ha effettivamente risposto che 'la pianificazione del servizio invernale è stata predisposta in funzione degli orari definitivi di lezione comunicati dagli istituti scolastici, e che in questi primi giorni di lezione si stanno riscontrando diversi casi in cui gli orari di entrata ed uscita degli studenti sono provvisori'. Ovviamente è una risposta del tutto inaccettabile. La scuola è iniziata da 10 giorni e se il problema sono i bus troppo pieni, occorre aumentare il numero delle corse. Per famiglie che pagano oltre 400 euro all'anno per l'abbonamento bus dei loro figli, sarebbe il minimo.

G.Leo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pd, col caso-Carpi Paradisi si scrolla di dosso l'ombra del vicario Lenzini e fa il segretario unitario

Pd, col caso-Carpi Paradisi si scrolla di dosso l'ombra del vicario Lenzini e fa il segretario unitario

Carpi, dimissioni del segretario Depietri. Paradisi: 'Prima delle persone vengono le idee e i valori'

Carpi, dimissioni del segretario Depietri. Paradisi: 'Prima delle persone vengono le idee e i valori'

Carpi, la Depietri spiega le dimissioni: 'Voglio favorire un passaggio di rinnovamento e ricambio'

Carpi, la Depietri spiega le dimissioni: 'Voglio favorire un passaggio di rinnovamento e ricambio'

Carpi, come anticipato da La Pressa, il segretario Pd Depietri ieri sera si è dimessa in lite col sindaco

Carpi, come anticipato da La Pressa, il segretario Pd Depietri ieri sera si è dimessa in lite col sindaco

Carpi, fermento nel Pd: Depietri medita le dimissioni, le grandi manovre di Righi in cerca di un salvagente

Carpi, fermento nel Pd: Depietri medita le dimissioni, le grandi manovre di Righi in cerca di un salvagente

Carpi, il sindaco Righi in Cina si ricorderà di parlare di libertà e democrazia?

Carpi, il sindaco Righi in Cina si ricorderà di parlare di libertà e democrazia?

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Modena, 100mila euro dal Comune al giornalismo d'inchiesta 'Bella ciao': si premiano solo i giornalisti 'amici'

Modena, 100mila euro dal Comune al giornalismo d'inchiesta 'Bella ciao': si premiano solo i giornalisti 'amici'

Convegno sulla aggressività femminile, caro sindaco di Modena delegittimare l'interlocutore non è democratico

Convegno sulla aggressività femminile, caro sindaco di Modena delegittimare l'interlocutore non è democratico

Da padre separato condanno la morale censoria ai danni del convegno di Modena

Da padre separato condanno la morale censoria ai danni del convegno di Modena

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, a La Scintilla musica assordante fino a notte fonda: residenti esasperati, Comune sordo

Modena, a La Scintilla musica assordante fino a notte fonda: residenti esasperati, Comune sordo

Drop-in: il Comune continua a usare la Sacca come il capro espiatorio di Modena

Drop-in: il Comune continua a usare la Sacca come il capro espiatorio di Modena

Drop-In Sacca: 'In quartiere confronto finto, cittadini ignorati, tecnici in cattedra'

Drop-In Sacca: 'In quartiere confronto finto, cittadini ignorati, tecnici in cattedra'

Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra

Modena, caro Giordano è vero: Massimo Mezzetti è il federatore di cui avrebbe bisogno il centrosinistra