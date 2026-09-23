Carpi, mia figlia lasciata a terra dall'autista del bus: per l'azienda è 'fisiologico'

Salve, volevo segnalare un episodio di grave disservizio successo oggi a Carpi orario uscita scuola Itis da Vinci.

Mia figlia era alla fermata Peruzzi 3 e ha fatto cenno all'autista di fermarsi. Il conducente però ha detto di no con la mano è l'ha lasciata a terra. Una minore... Mio marito ha dovuto staccare dal lavoro ed è dovuto andare da Bastiglia a Carpi. Fatto reclamo, mi sono vista rispondere che questo fatto è 'fisiologico' i primi giorni di scuola. Sono basita. Ne potete parlare di questa cosa? Grazie.





Le segnalazioni di questo tipo sono numerose e Seta nei giorni scorsi ha effettivamente risposto che 'la pianificazione del servizio invernale è stata predisposta in funzione degli orari definitivi di lezione comunicati dagli istituti scolastici, e che in questi primi giorni di lezione si stanno riscontrando diversi casi in cui gli orari di entrata ed uscita degli studenti sono provvisori'. Ovviamente è una risposta del tutto inaccettabile. La scuola è iniziata da 10 giorni e se il problema sono i bus troppo pieni, occorre aumentare il numero delle corse. Per famiglie che pagano oltre 400 euro all'anno per l'abbonamento bus dei loro figli, sarebbe il minimo.

G.Leo.