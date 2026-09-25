Da lunedì 28 settembre, lungo la strada provinciale 569 nel tratto tra via Lugazzo e lo svincolo con la SS 623 tra Spilamberto e Vignola, partiranno dei lavori di manutenzione straordinaria alla sede viaria.
In particolare, lunedì 28 settembre l'intervento interesserà la provinciale 569 in corrispondenza dello svincolo tra la Nuova Pedemontana e la SP 569 (via Lugazzo). Per permettere l'esecuzione delle opere, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 del lunedì stesso lo svincolo di via Lugazzo rimarrà temporaneamente chiuso al transito. Il traffico veicolare sarà deviato verso via Sant’Eusebio, seguendo le indicazioni posizionate sul posto.
Il giorno successivo, martedì 29 settembre, i lavori proseguiranno sulla provinciale 569 con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri.
Da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre i cantieri si sposteranno sullo svincolo tra la Nuova Pedemontana e la strada statale 623, al confine tra i territori comunali di Spilamberto e Vignola. In questa fase, gli interventi occuperanno la rampa che dalla SS 623 conduce verso Bologna e la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Sassuolo sulla Nuova Pedemontana e diretti verso Vignola e Spilamberto sulla SS 623.
Per ridurre i disagi e garantire la sicurezza della circolazione sono previste deviazioni sul flusso stradale.
I veicoli provenienti da Sassuolo sulla Nuova Pedemontana saranno indirizzati a uscire alla rotatoria con via Lugazzo, mentre chi proviene dalla SS 623 con direzione Bologna dovrà dirigersi verso Sassuolo per poi invertire la marcia alla medesima rotatoria di via Lugazzo.
Tutte le modifiche alla circolazione saranno opportunamente indicate sul posto tramite segnaletica stradale di cantiere appositamente predisposta. I tecnici della Provincia raccomandano prudenza nell'approccio alla zona dei lavori.
Lavori sulla Pedemontana: dal 28 settembre limitazioni a Vignola
I cantieri interesseranno il tratto tra via Lugazzo e lo svincolo con la SS 623 tra Spilamberto e Vignola
Da lunedì 28 settembre, lungo la strada provinciale 569 nel tratto tra via Lugazzo e lo svincolo con la SS 623 tra Spilamberto e Vignola, partiranno dei lavori di manutenzione straordinaria alla sede viaria.
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