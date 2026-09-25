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Festa del Racconto, il Comune di Carpi affida direttamente a Il Post due incontri in un giorno per 9.760 euro

Festa del Racconto, il Comune di Carpi affida direttamente a Il Post due incontri in un giorno per 9.760 euro

'I giornali spiegati bene': il primo appuntamento alle 10, con Luca Sofri e Francesco Costa, mentre alle 17.30 sarà la volta di Ludovica Lugli e Giulia Pilotti

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Sarà Il Post srl a realizzare due degli appuntamenti della Festa del Racconto 2026. Lo stabilisce una determinazione del dirigente del Settore Sviluppo culturale e Promozione della città del Comune di Carpi, Giovanni Lenzerini (lo stesso della determina sui 17mila euro di pubblicità affidata ad alcuni media locali). La nuova determina è stata firmata il 22 settembre e registrata il 23 settembre 2026.

L’amministrazione comunale ha affidato direttamente alla società editrice e giornalistica milanese il servizio per la realizzazione degli incontri “I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post” e “Comodino – Podcast live”, programmati per sabato 3 ottobre presso la tenda allestita in piazzale Re Astolfo. Il primo appuntamento è previsto alle 10, con Luca Sofri e Francesco Costa, mentre alle 17.30 sarà la volta di Ludovica Lugli e Giulia Pilotti per il podcast live “Comodino”.

Per l'affidamento il Comune ha utilizzato una trattativa diretta sul MePA di Consip, con un importo posto a base della trattativa di 8.000 euro. Il Post ha confermato integralmente tale importo: considerando l'Iva al 22%, la spesa complessiva per l'amministrazione ammonta quindi a 9.760 euro.

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L'importo è stato ritenuto congruo dal Responsabile unico del progetto e in linea con i prezzi di mercato per prestazioni analoghe.


La determina motiva il ricorso all'affidamento diretto richiamando, tra gli altri, gli articoli 50 e 76 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il Comune considera la prestazione richiesta a Il Post di natura “prettamente intellettuale, autoriale e giornalistica unica ed esclusiva”. Per questa ragione viene utilizzata la procedura prevista per prestazioni artistiche o rappresentazioni considerate uniche.

La determina precisa inoltre che, proprio in ragione di questa qualificazione della prestazione, non viene applicato il principio di rotazione degli affidamenti previsto dal Codice dei contratti pubblici.

La spesa di 9.760 euro viene imputata al bilancio comunale 2026 e trova copertura sulla voce destinata a prestazioni diverse finanziate da contributi regionali per la Biblioteca multimediale A. Loria, utilizzando una prenotazione di spesa già assunta con una precedente determinazione.

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