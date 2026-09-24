Bomporto, controlli mezzi pesanti: multe per 40mila euro

Nella settimana del 14 settembre la Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha svolto una serie di controlli mirati nei confronti dei veicoli adibiti all’autotrasporto. Sono stati controllati 12 autoarticolati e sono emerse numerose situazioni che hanno richiesto ulteriori approfondimenti con le ditte interessate.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla guida senza carta tachigrafica inserita: sono stati rilevati 48 casi per i quali la Polizia Locale ha richiesto specifiche spiegazioni alle aziende interessate, al fine di verificare le circostanze e gli eventuali profili di responsabilità. Sono state inoltre riscontrate situazioni relative al mancato scarico dei dati del tachigrafo e al mancato rispetto del riposo giornaliero previsto dalla normativa.

Sulla base delle violazioni riscontrate e in relazione agli esiti dei riscontri che saranno forniti dalle ditte interessate, l’importo complessivo delle sanzioni potenzialmente applicabili supera attualmente i 40.000 euro.

I controlli sono stati effettuati in particolare a Bomporto e in prossimità dei centri abitati dei Comuni dell’Unione del Sorbara, lungo le principali direttrici interessate dal transito degli autoarticolati.

'Questa attività rappresenta un impegno importante e concreto della Polizia Locale sul fronte della sicurezza stradale – sottolinea il comandante Filippo Bonvicini –. Nel corso dell’anno abbiamo investito sulla formazione degli operatori, attraverso momenti teorici e prove pratiche su strada, e oggi iniziamo a raccogliere i frutti di questo lavoro. L’obiettivo è continuare a sviluppare competenze specialistiche che permettano alla Polizia Locale di effettuare controlli sempre più qualificati ed efficaci'.