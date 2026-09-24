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Bomporto, controlli mezzi pesanti: multe per 40mila euro

Bomporto, controlli mezzi pesanti: multe per 40mila euro

Particolarmente significativo è il dato relativo alla guida senza carta tachigrafica inserita: sono stati rilevati 48 casi

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Nella settimana del 14 settembre la Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha svolto una serie di controlli mirati nei confronti dei veicoli adibiti all’autotrasporto. Sono stati controllati 12 autoarticolati e sono emerse numerose situazioni che hanno richiesto ulteriori approfondimenti con le ditte interessate.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla guida senza carta tachigrafica inserita: sono stati rilevati 48 casi per i quali la Polizia Locale ha richiesto specifiche spiegazioni alle aziende interessate, al fine di verificare le circostanze e gli eventuali profili di responsabilità. Sono state inoltre riscontrate situazioni relative al mancato scarico dei dati del tachigrafo e al mancato rispetto del riposo giornaliero previsto dalla normativa.

Sulla base delle violazioni riscontrate e in relazione agli esiti dei riscontri che saranno forniti dalle ditte interessate, l’importo complessivo delle sanzioni potenzialmente applicabili supera attualmente i 40.000 euro.

I controlli sono stati effettuati in particolare a Bomporto e in prossimità dei centri abitati dei Comuni dell’Unione del Sorbara, lungo le principali direttrici interessate dal transito degli autoarticolati.

'Questa attività rappresenta un impegno importante e concreto della Polizia Locale sul fronte della sicurezza stradale – sottolinea il comandante Filippo Bonvicini –. Nel corso dell’anno abbiamo investito sulla formazione degli operatori, attraverso momenti teorici e prove pratiche su strada, e oggi iniziamo a raccogliere i frutti di questo lavoro. L’obiettivo è continuare a sviluppare competenze specialistiche che permettano alla Polizia Locale di effettuare controlli sempre più qualificati ed efficaci'.

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