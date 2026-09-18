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Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

L’attività ha interessato la stazione di via Montanara, via della Resistenza, nei pressi dell’Istituto Primo Levi, e via Circonvallazione

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Questa mattina i carabinieri di Vignola, insieme agli agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nelle aree maggiormente frequentate dagli studenti, con il supporto dell’unità cinofila e del cane antidroga “Fait”.

L’attività ha interessato l’autostazione di via Montanara, via della Resistenza, nei pressi dell’Istituto di istruzione superiore “Primo Levi”, e via Circonvallazione, dove sono state identificate e controllate complessivamente 25 persone, quasi tutte studenti.

Nel corso dei controlli, un diciassettenne è stato trovato in possesso di 0,25 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo e ritenuta di uso personale.

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