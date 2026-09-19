Bomporto, minaccia per anni la madre chiedendole denaro: allontanato da casa

Ieri sera, a Bomporto i carabinieri hanno allontanato dalla abitazione familiare con divieto di avvicinamento e di comunicazione un uomo indiziato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. Dalle indagini sono emersi atteggiamenti aggressive e prevaricatrici a danno della madre a partire dal 2023: l'uomo pretendeva quasi quotidianamente somme di denaro per acquisti personali, reagendo violentemente ai dinieghi con urla, minacce e pugni contro le porte della casa.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano riscontrate dalle dichiarazioni rese dei familiari, dai messaggi estrapolati da chat di messaggistica istantanea e dalle segnalazioni dei vicini di casa allarmati dai continui rumori di oggetti scaraventati a terra.