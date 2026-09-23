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Bomporto, taglio del nastro per la Palestra di via Verdi

Bomporto, taglio del nastro per la Palestra di via Verdi

Sabato 26 settembre inaugura la struttura, restituita alla comunità dopo gli interventi per la riqualificazione sismica e la realizzazione di nuovi impianti

2 minuti di lettura

Sabato 26 settembre alle 17 si terrà l'inaugurazione ufficiale della palestra comunale di via Verdi a Bomporto, a seguito dei complessi lavori di ammodernamento, ristrutturazione e miglioramento sismico che hanno restituito alla cittadinanza una struttura sicura, moderna e polifunzionale.

Benché l'edificio sia già in uso alla comunità e alle realtà sportive da oltre un anno — a seguito della conclusione formale dei lavori e dell'iter amministrativo terminato a settembre 2025 —, il taglio del nastro rappresenterà il momento istituzionale e festoso per celebrare insieme il fondamentale traguardo.


'Abbiamo da poco concluso la quinta edizione di 'Ci vuole il fisico', rassegna di eventi sportivi realizzata in stretta collaborazione con le realtà sportive del territorio, e abbiamo premiato atlete, atleti e società per gli eccellenti risultati conseguiti nell'ultima stagione. Questa è la conferma più chiara della vitalità e della presenza capillare dello sport nel nostro territorio: abbiamo tanti impianti e viviamo di tanto sport - dichiara il sindaco di Bomporto, Tania Meschiari -. La palestra di via Verdi, insieme alle altre strutture, è uno dei nodi fondamentali di una rete fatta di sport, socialità, impegno e tanto volontariato.

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Avere restituito alla comunità uno spazio così sicuro, moderno e funzionale significa continuare a investire nel benessere e nella qualità della vita collettiva'.


L’opera di riqualificazione, avviata nel luglio 2023, ha comportato un investimento complessivo di poco inferiore a 1,8 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro provenienti da fondi regionali destinati al ripristino delle strutture danneggiate dal sisma del 2012. Dopo una revisione economica del progetto nel 2022 per l'adeguamento ai prezzari aggiornati, l'iter è proseguito con gli interventi strutturali e impiantistici completati nel corso del 2024, tra cui la posa della nuova copertura in legno e la realizzazione delle tramezzature interne. L'immobile riveste un ruolo doppiamente strategico per il territorio: oltre ad essere il cuore dell'attività sportiva locale, rappresenta un fondamentale presidio di protezione civile in caso di emergenza.

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