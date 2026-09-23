Sanità, Forza Italia: 'Cau di Finale Emilia oltre 8mila accessi nel 2025. Con le AFT quale futuro?'

'Il CAU di Finale Emilia si conferma un servizio fortemente utilizzato con 7.953 accessi del 2024 e 8.033 nel 2025. Un dato ancora più significativo se confrontato con il precedente PPI, quando nel gennaio 2023 aveva registrato 279 accessi, contro i circa 570 del CAU nel gennaio 2024'. A dirlo Olao Guerra, consigliere comunale FI, Fernanda Paganelli, coordinamento Forza Italia e Martina Fabbri, coordinamento Forza Italia Giovani.

Gli accessi al CAU di Finale sono stati 5.822 codici verdi e 1.846 bianchi, quindi oltre il 95% del totale. A questi si aggiungono 317 azzurri, 45 arancioni e 3 rossi. Gli abbandoni sono stati solo 90: 66 prima della visita medica e 24 prima della chiusura della cartella, pari a circa l’1,1% degli accessi.

Anche i costi mostrano la consistenza del servizio con 755.962 euro di gestione nel 2024, oltre a 17.919 euro di costi di attivazione, e 694.021 euro nel 2025, pari a circa 86 euro per accesso.

'Questa forte attività del CAU non ha determinato una riduzione strutturale degli accessi al Pronto Soccorso di Mirandola come era nella filosofia della giunta regionale. Erano 26.431 nel 2023, sono saliti a 28.033 nel 2024 e nel 2025 sono stati circa 29mila.

Il dato resta nettamente superiore a quello precedente all’avvio a pieno regime del CAU di Finale. Questo suggerisce come il CAU abbia intercettato soprattutto una domanda sanitaria aggiuntiva' - affermano gli azzurri.

La questione diventa ancora più attuale con il primo ottobre 2026, data in cui le AFT saranno formalmente istituite e attivate. La programmazione regionale prevede per le sedi AFT un’attività ambulatoriale almeno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, mentre i CAU territoriali – secondo le indicazione dell’assessore Fabi - sono destinati a una progressiva evoluzione verso gli ambulatori AFT.

'Il 1° ottobre non significa la chiusura del CAU di Finale, ma rende indispensabile sapere quale sarà il suo futuro concreto, soprattutto perché originariamente era un PPI. Per questo il nostro consigliere regionale Vignali interrogherà la Regione per sapere se saranno mantenuti gli attuali orari, l’accesso diretto, il personale e le dotazioni diagnostiche e quale cronoprogramma sia previsto per l’evoluzione del CAU di Finale nel nuovo modello AFT. Parliamo di oltre 8mila accessi annui e quindi prima di modificare il modello è necessario chiarire quale servizio sarà effettivamente garantito ai cittadini della Bassa modenese'.





Nella foto i militanti di Forza Italia questa mattina in piazza Verdi a Finale hanno distribuito il vademecum di FI