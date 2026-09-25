Sassuolo, si ribalta col trattore mentre vendemmia: muore contadino 92enne

Tragedia sul lavoro questa mattina intorno alle 11 in un terremo agricolo a margine della Pedemontana, all'altezza di via Regina Pacis a Sassuolo. Un agricoltore impegnato nella vendemmia nella vigna di sua proprietà si è ribaltato col trattore, rimanendo schiacciato dal mezzo. L'uomo è deceduto all’ospedale di Baggiovara per le gravi ferite riportate. La vittima è Guido Colli, 92 anni. Sul luogo la medicina del lavoro e i carabinieri per i rilievi.