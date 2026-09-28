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Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

Impossibile non notare come l'assessore all'urbanistica sia stata relatrice di appena 15 delibere di giunta, l'1% del totale

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In due anni quante delibere di giunta sono state presentate dai singoli assessori comunali a Modena? Chi ha lavorato di più? Chi di meno? Gli interrogativi trovano risposta in una statistica interna che è circolata negli ultimi giorni negli uffici di piazza Grande. Ovviamente esiste un tema di deleghe e di 'peso' di responsabilità, ma dalla tabella emergono chiaramente alcuni aspetti politici rilevanti.

Tolte le delibere portate in giunta dal sindaco Massimo Mezzetti, il primo tra i relatori è l'assessore ai lavori pubblici Giulio Guerzoni (284 delibere), seguito dall'assessore a cultura e centro storico Andrea Bortolamasi (268 delibere), entrambi espressione del Pd. A scalare Vittorio Molinari (Avs), Francesca Maletti (Pd), Alessandra Camporota (civica), Federica Venturelli (Pd), Vittorio Ferraresi (M5S), Paolo Zanca (Azione) e Carla Ferrari (civica) per un totale di 1496 delibere complessive. Impossibile non notare come l'assessore all'urbanistica sia stata relatrice di appena 15 delibere di giunta, l'1% del totale. Ovviamente non si può dedurre da questo dato un 'immobilismo' sul fronte urbanistico, ma qualcosa quel numero vorrà pur dire.

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