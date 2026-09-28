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Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

E' successo alle 20 in centro a Modena. Il fidanziato della donna ha rincorso il ladro e lo ha bloccato

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo di 56 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato furto aggravato.
Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, la Squadra Volante è intervenuta in centro storico, a seguito di una chiamata alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un giovane il quale aveva segnalato che la sua compagna era appena stata vittima di un furto.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, mentre la ragazza prendeva un aperitivo seduta all’esterno di un locale, un uomo si era avvicinato e le aveva sottratto la borsa, per poi darsi rapidamente alla fuga.
Il 56enne, inseguito dal fidanzato della vittima, è stato bloccato dagli agenti in piazza Matteotti, ancora in possesso della borsa.
Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti degli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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