Donazione organi: un fine settimana di sport per promuovere il Si

Il programma della Giornata nazionale del Sì 2026
Il prologo è avvenuto ieri, giovedì 24: alle ore 20.30 in piazza Calcagnini d'Este a Formigine, si è tenuta la premiazione degli atleti e delle squadre di pallavolo, con la Nazionale italiana di pallavolo trapiantati e dializzati Aned sport.
Sabato 26 la Giornata nazionale prevede: dalle 9 alle 13 incontri di formazione e sensibilizzazione alla donazione con gli studenti dell'Istituto Volta di Sassuolo; dalle 10 alle 15.30 il Festival regionale del Terzo settore a cura del
Solamente tre cittadini e mezzo dicono sì alla donazione al rinnovo della carta d'identità in Comune. Petrin: 'Il sì è frutto di una scelta personale e consapevole. E non c'è limite d'età'
La presidente nazionale Flavia Petrin pone l'attenzione sul tema delle opposizioni manifestate al momento del rinnovo della carta d'identità. Nel 2025 un numero sempre crescente di cittadini ha deciso di registrare la propria opposizione alla donazione al momento del rinnovo della carta d'identità.
'Non esiste trapianto senza donazione, ma non esiste donazione senza un sì personale e consapevole. Affinché la scelta sia consapevole è necessario che la riflessione preceda l'azione, basandosi su una conoscenza reale del valore del dono. 'L'aumento dei 'No' registrati nelle anagrafi comunali è un segnale: dobbiamo intensificare l'impegno nella sensibilizzazione e nell'informazione. I volontari AIDO sono a disposizione per ogni chiarimento. Invitiamo chi deve ancora esprimersi a informarsi preventivamente, così come invitiamo chi ha scelto il 'No' o l'astensione per mancanza di informazioni, a tornare sui propri passi.
Con la Giornata nazionale del Sì anche quest'anno Aido scende in piazza in tutta Italia, con migliaia di volontari, per promuovere la cultura del dono e il Sì alle donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto: 'Tante persone ci chiedono se sia possibile donare anche in età avanzata – spiega la presidente Petrin – Anche su questo punto occorre fare chiarezza: non c'è limite temporale alla donazione, in quanto si valuta, persona per persona, quale sia il suo stato di salute e la funzionalità dei suoi organi. Abbiamo avuto casi anche di donatori molto avanti con gli anni, persino una di quasi 101 anni. L'età, pertanto, non deve scoraggiare un eventuale donatore. Anche in età molto avanzata si può donare. Il nostro impegno è continuare a lavorare con entusiasmo affinché sempre più persone possano ricevere il trapianto. Sì, dunque, alla donazione, che è un atto di coraggio, di speranza e di vita. Promuoviamo la cultura del dono con un messaggio forte in tutta Italia'.
'Passa il Sì': torna la campagna social
Proprio per rilanciare forte questo messaggio, non solo nelle piazze fisiche, tra la gente, ma anche nella grande comunità virtuale che AIDO da tempo raccoglie in rete, in occasione della Giornata nazionale del Sì alla donazione viene rilanciata la speciale campagna informativa sui social network 'Passa il sì, accendi la vita'. L'invito è di girare e condividere, per la pubblicazione, dei brevi video in cui le persone si passano di mano in mano un cartello con scritto 'Sì', così da creare una catena umana che tramanda il messaggio, per portarlo a tutti, senza distinzione. Ognuno può partecipare alla call. A Modena il 'Passa il sì' si tiene sabato 26 pomeriggio in occasione della festa di compleanno per AIDO provinciale Modena
Nella foto, Flavia Petrin, Presidente Nazionale Aido