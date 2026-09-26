Chat neonaziste e manuali per bombe: c’è anche un modenese nella rete dell'odio online

Nelle chat spuntano istigazioni alla violenza e la pianificazione di attentati a circoli politici.Una fitta rete clandestina sul web, alimentata da propaganda nazifascista, razzismo e istigazione alla violenza, che legava giovanissimi da un capo all’altro della penisola. C’è anche la provincia di Modena nella vasta inchiesta condotta dai Carabinieri del ROS e dalla Digos, che ha portato a 17 decreti di perquisizione in tutta Italia nell'ambito di un'indagine della Procura per i minorenni e di quella ordinaria.Tra i soggetti finiti nel mirino degli investigatori figura infatti un giovane modenese, insieme ad altri tre coetanei della vicina provincia di Reggio Emilia, a testimonianza di come il reclutamento e la radicalizzazione online avessero trovato terreno fertile anche nel nostro territorio.L'indagine ha svelato l'esistenza di canali e chat private su Telegram – con denominazioni esplicite come 'Nuovo Ordine Europeo' o 'Fronte Fascista Italiano' – all'interno delle quali i partecipanti condividevano contenuti di estrema gravità. Non si trattava solo di retorica nostalgica: gli inquirenti hanno sequestrato video di stragi di massa, materiale antisemita, omofobo e suprematista, ma soprattutto veri e propri manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, armi da fuoco e sostanze chimiche pericolose.I sospetti sui progetti di attentatoA far scattare l'allarme immediato e le successive perquisizioni sono stati i fitti scambi di messaggi in cui si pianificavano azioni violente sul territorio.Secondo quanto emerso, i membri della rete stavano ipotizzando spedizioni punitive e veri e propri attentati contro obiettivi specifici, tra cui moschee e circoli politici di sinistra, con espliciti riferimenti ai circoli 'Lenin'.L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di isolare i dispositivi informatici e il materiale in possesso dei ragazzi, interrompendo quella che gli inquirenti considerano una potenziale escalation.e accendendo nuovamente i riflettori sul fenomeno della radicalizzazione ideologica tra i giovanissimi della nostra provincia.dal costante monitoraggio dei canali online riconducibili all'area accelerazionista, suprematista e neonazista.Gli indagati partecipavano attivamente a due gruppi su un social network privato.Un gruppo seguiva attivamente la chat del 'Nuovo ordine europeo' focalizzate sulla propaganda dell'ideologia nazista, la supremazia della razza bianca, l'antisemitismo, il negazionismo dell'Olocausto e la diffusione di manuali per la realizzazione di ordigni esplosivi.Altri partecipavano al Fronte fascista italiano (Ffi), gruppo in cui venivano promossi odio e violenza contro ebrei, persone di colore e la comunità Lgbtq+.Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate armi bianche, vessilli e oggettistica che richiama alla simbologia nazista,nonché numerosi device usati per diffondere i messaggi di propaganda.All'interno dei gruppi, i partecipanti condividevano e promuovevano manifesti e documenti estratti delle stragi compiute da attentatori suprematisti con descrizioni minuziose delle armi e delle dinamiche utilizzate; esaltazione di Adolf Hitler, delle SS e della simbologia fascista e suprematista; istruzioni operative con dei tutorial per il maneggio di armi da fuoco e bianche, oltre a manuali per la costruzione e l'innesco di ordigni esplosivi artigianali destinati ad aumentare l'impatto letale degli stessi.Gli indagati, inoltre, partecipavano a sessioni di gioco interattivo utilizzati per ricreare ed eseguire virtualmente simulazioni di violenza ed eliminazione di minoranze etniche.Foto Polizia di Stato