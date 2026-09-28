Modena, trasferito un anno fa al centro rimpatri di Roma, sorpeso a spacciare al Novi Sad

Nel tardo pomeriggio di giovedì i carabinieri di Modena hanno arrestato, in flagranza uno straniero irregolare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
All’interno del parco Novi Sad un uomo - seduto nei pressi di alcuni contenitori dei rifiuti - indirizzava gli acquirenti verso il centro del parco in cui incontravano lo spacciatore.
Dopo una breve fuga i carabinieri riuscivano a bloccarlo e rinvenivano all’interno di un borsello, tre involucri termosaldati contenenti cocaina, un involucro di marijuana e diverse banconote in contanti, tutto oggetto di sequestro.
Nel luglio 2025 l’uomo era stato condotto proprio dai militari presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma.
Venerdì il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora a Modena, con contestuale nulla osta all’espulsione. Sabato l'uomo è stato condotto di nuovo presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.