Aggressione a Reggio Emilia, la famiglia dell'arrestato è cristiano copta

Avrebbe avuto dalla famiglia un'educazione cristiana, copto ortodossa, il 26enne arrestato ieri sera a Reggio Emilia per aver ferito gravemente tre persone, una donna colpita con un cacciavite e altri due investiti con l'auto, ad un distributore.

Mena Istafanous, nato in città da famiglia di origine egiziane, risulta seguito dal centro di salute mentale e aveva problemi di tossicodipendenza e sono questi gli elementi su cui si stanno concentrando gli accertamenti della polizia, coordinata dalla Procura.

Dalle prime verifiche non ci sono infatti elementi che fanno pensare, ad un legame o ad una vicinanza con il fondamentalismo islamico. L'uomo, arrestato per il reato di tentato omicidio aggravato, ha passato la notte in Questura, non sarebbe stato ancora interrogato ed è in attesa di essere trasferito in carcere.