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Modenese ubriaco alla guida travolge e uccide un operaio in un cantiere autostradale a Bologna

Modenese ubriaco alla guida travolge e uccide un operaio in un cantiere autostradale a Bologna

La vittima, Ruslan Railean, operaio moldavo di 45 anni, residente nel Padovano, stava allestendo insieme ad alcuni colleghi un cantiere stradale

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Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla A14 a Bologna, al km 11+000 direzione sud: una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere.

Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate.

La vittima, Ruslan Railean, operaio moldavo di 45 anni, residente nel Padovano, stava allestendo insieme ad alcuni colleghi un cantiere stradale quando è stato travolto da un'auto guidata da un 54enne di Modena. Un impatto drammatico, dopo il quale sono stati gli stessi colleghi del 45enne ad allertare immediatamente i soccorsi. L'uomo, all'arrivo del 118, era già in condizioni critiche per diverse lesioni ed è poi morto in ospedale.

Il 54enne alla guida dell'auto che lo ha investito è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 2 g/l. Si è fermato a soccorrere l'operaio ed è stato denunciato, a piede libero. Deve rispondere di omicidio stradale. I filmati delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Utili a ricostruire l'accaduto per la Polizia stradale anche le testimonianza dei colleghi della vittima presenti al momento dell'impatto.

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