Bertoldi (Lega): 'Da Francesca Albanese parole offensive per la comunità modenese'

'Non possiamo accettare che a Modena venga dato spazio e visibilità a chi, sceglie sistematicamente di schierarsi da una sola parte, arrivando a mostrare comprensione verso il terrorismo islamista e dimenticando le sue vittime. Trovo particolarmente grave che Albanese, proprio mentre si trova nella nostra città, abbia ignorato quanto accaduto il 16 maggio e non abbia sentito il dovere di esprimere nemmeno una parola di solidarietà e vicinanza alle vittime e ai loro familiari. Per questo lo dico con chiarezza: Francesca Albanese non è la benvenuta a Modena'. A dirlo è Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena.
'Il 16 maggio la nostra città è stata profondamente ferita da un attentato che ha seminato terrore nel cuore del centro storico e che ha provocato vittime e feriti. Dimenticarlo o far finta che non sia accaduto significa mancare di rispetto a Modena e ai modenesi. La libertà di espressione non è in discussione: Albanese è libera di sostenere le proprie posizioni e DIG è libero di invitarla. Ma altrettanto libera deve essere la politica di stabilire se sia opportuno utilizzare risorse pubbliche per sostenere una manifestazione della quale non condividiamo un’impostazione sempre più schierata.
Ad agosto avevo presentato un’interrogazione scritta proprio per ottenere una risposta tempestiva sugli ingenti finanziamenti concessi dal Comune di Modena a DIG.