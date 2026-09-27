'Castelfranco Emilia, polizia locale: sul taser l'amministrazione continua a dire no'

L’approvazione a Vignola dell' introduzione del Taser nella Polizia Locale ha riacceso le richieste del gruppo del centrodestra di Castelfranco, che in sede del Consiglio comunale del 24 settembre, ha presentato una nuova mozione sull''utilizzo degli strumenti atti alla sicurezza degli operatori della Polizia Locale', chiedendo che vengano messi a disposizione tutti i presidi necessari alla loro tutela, tra cui Taser, bodycam e metal detector.

'Strumenti differenti, ma accomunati da un unico obiettivo: aumentare la sicurezza degli operatori durante il servizio. Bodycam e metal detector sono già in dotazione alla Polizia Locale. Sul Taser, invece, l’amministrazione continua a dire no - afferma Lodovica Boni della Lega di Castelfranco -. La Lega evidenzia inoltre come il tema sia già entrato nel confronto istituzionale anche a livello sovracomunale. La decisione assunta dal Consiglio comunale rappresenta l’ennesima mozione sul tema sicurezza respinta. Non ci resta che aspettare la riforma proposta da Lega sostenuta dal sottosegetrario Nicola Molteni'.

'Un passaggio importante per una categoria, che da quarant’anni attende un aggiornamento organico della propria disciplina. Il percorso di riforma affronta temi fondamentali come le dotazioni e gli strumenti per la tutela dell’incolumità degli operatori, la valorizzazione delle specificità della Polizia Locale e l’accesso alle banche dati.

Tra gli strumenti al centro del dibattito nazionale figurano anche Taser e bodycam, insieme a un rafforzamento delle tutele e del ruolo della Polizia Locale nell’ambito della sicurezza urbana. La Polizia Locale non deve diventare una copia delle Forze di Polizia statali, ma deve poter disporre di strumenti, formazione, tutele e riconoscimento adeguati alle responsabilità che già oggi le vengono richieste. Più responsabilità devono significare anche maggiori strumenti per affrontarle in sicurezza - continua la Boni -. Quindi alle amministrazioni di sinistra diciamo che è solo questione di attendere qualche mese: tutto ciò che il centrodestra ha proposto per la sicurezza verrà adottato'.