Formigine, il Pd e il centrosinistra: 'Palestra Ascari di Casinalbo, solo polemiche strumentali'

'Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Formigine abbiamo presentato come Partito Democratico di Formigine e congiuntamente come coalizione di maggioranza, l’interpellanza intitolata “Selezione ed assegnazione del progetto sportivo per l’erogazione dei servizi della palestra comunale Ascari di Casinalbo e tutela per lo sport di prossimità”. L’obiettivo era quello di fare corretta informazione: l’Amministrazione comunale ha chiarito lo stato dell’iter per l’allocazione degli spazi, il monitoraggio dei costi per le famiglie, i criteri e gli esiti del bando, le soluzioni logistiche integrative'. In un nota della maggioranza del Consiglio comunale di Formigine, Luca Malagoli (Pd), Serena Mignano (AVS), Paolo Vacondio (Formigine Viva), Alessia Nizzoli (M5S) e Anna Cuoghi (Formigine al Centro) replicano alle critiche sul caso della palestra di Casinalbo.

'L’intervento è un punto importante del nostro programma di coalizione, e un’infrastruttura strategica della nostra missione “Formigine città dello sport”. La palestra Ascari ha visto una trasformazione profonda dell’edificio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza energetica, rifacimento completo della copertura, sostituzione integrativa di infissi e porte, adeguamento delle dotazioni antincendio, rifacimento integrale di pavimenti e spogliatoi. L’investimento complessivo, pari a 1 milione e 730mila euro, è stato realizzato congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, che ha finanziato i lavori per 500mila euro.

La riapertura dell’impianto dopo un lungo tempo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita scolastica e sportiva della comunità casinalbese e di tutta Formigine. La struttura riprenderà la sua funzione di palestra scolastica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Fiori”, che vi svolgeranno le lezioni di educazione motoria. Al contempo, sarà utilizzata da numerose associazioni sportive del territorio per la pratica di varie discipline, arricchendo e diversificando l’offerta sportiva a disposizione di cittadini e famiglie - continua la maggioranza -. Da sempre crediamo nell’importanza di investire sullo sport per salute e aggregazione, e ci siamo quindi interessati alla soluzione dei problemi su infrastruttura, gestione spazi e assegnazioni a favore di tutta la cittadinanza. L’occasione in consiglio comunale è stata voluta per fare però chiarezza circa la correttezza di tutte le procedure di assegnazione introdotte, chiarimenti resisi purtroppo necessari a seguito di polemiche strumentali, voci non aderenti alla realtà circolate nella comunità, via mail e nelle chat delle famiglie. Riteniamo infatti assurdo e inopportuno utilizzare i minori per strumentalizzare momenti come questa inaugurazione'.

'Dal dibattito e dalle risposte dell'Amministrazione è emersa con chiarezza la necessità di ragionare sempre di più come comunità: costruire sinergie tra le società sportive, che svolgono un servizio prezioso per le famiglie, e guardare a Formigine come a un unico comune, capoluogo e frazioni insieme.

Come maggioranza del Consiglio Comunale immaginiamo il territorio come una 'Città dei 15 minuti', dove sia facile spostarsi e accedere alle opportunità offerte. C'è ancora tanto lavoro da fare, e vogliamo farlo. Il nostro primo desiderio è quello di unire, e a Casinalbo abbiamo cercato di fare esattamente questo, portando alla città una palestra rinnovata e gestendo in maniera trasparente e corretta l’assegnazione dei suoi spazi, come ormai i cittadini tutti hanno appreso. Le divisioni e la disinformazione non ci interessano e le lasciamo come sempre agli altri'.