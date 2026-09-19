Nuova palestra a Casinalbo, esplode la rabbia delle atlete minorenni: 'E noi dove ci alleniamo?'

La conclusione dei lavori di riqualificazione della palestra “Ascari” di Casinalbo rappresenta formalmente un passo in avanti per il patrimonio impiantistico del comune di Formigine. Tuttavia, dietro ai festeggiamenti istituzionali e ai tagli del nastro, emergono criticità evidenti nella gestione delle assegnazioni che rischiano di penalizzare il tessuto associativo locale, come già denunciato stamattina dalla Pgs Fides su La Pressa. Sul punto interviene in serata Fratelli d'Italia Formigine e il consigliere comunale Maurizio Prandi.

'L'intervento sulla palestra Ascari — un cantiere significativo del valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro, finanziato anche tramite fondi regionali — doveva configurarsi come un’opportunità per l'intera comunità sportiva casinalbese. Tuttavia, l'esito dell'assegnazione della gestione alla società Audax ha scatenato pesanti perplessità. A farne le spese è la PGS Fides, storica realtà del territorio che si trova ora costretta a un vero e proprio 'trasloco' forzato,da dividere tra Magreta e Baggiovara perdendo gli spazi in cui ha operato e radicato la propria attività sportiva ed educativa per anni. Non possiamo accettare che la riapertura di un impianto si traduca nello sradicamento di associazioni storiche che hanno fatto la storia dello sport a Casinalbo.

Lo sport non è solo cemento e pavimentazioni nuove, ma è soprattutto la comunità di atleti, famiglie e dirigenti che lo anima quotidianamente'. La voce del consigliere Maurizio Prandi.

Il consigliere punta il dito contro i criteri e le modalità con cui si è arrivati a questa assegnazione, chiedendo risposte immediate all'Amministrazione comunale. 'Un'amministrazione attenta ha il dovere di tutelare il lavoro sociale ed educativo svolto dalle associazioni del territorio, evitando che un investimento pubblico si trasformi nel danno (o nell'esilio forzato) di chi lo sport lo ha sostenuto nei momenti di difficoltà. Non basta imporre spostamenti logistici d'imperio; il Comune deve farsi carico di individuare alternative adeguate e spazi idonei affinché la PGS Fides non subisca interruzioni o riduzioni della propria offerta sportiva. Lo sport a Formigine merita rispetto ed equità Fratelli d'Italia continuerà a monitorare da vicino la situazione legata alla palestra Ascari e a tutte le assegnazioni degli impianti sportivi formiginesi. L’amministrazione lavori perché si arrivi ad un accordo tra le associazioni casinalbesi nell’ interesse delle famiglie'.