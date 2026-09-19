Palestra Ascari di Casinalbo: inaugurazione tra le polemiche

È stata inaugurata oggi la riqualificata palestra Ascari di Casinalbo. Presenti all’evento il sndaco di Formigine Elisa Parenti, il Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado Fiori Ismalia Sambucci e l’Assessora allo Sport del Comune di Formigine Giulia Bosi.
'Oggi restituiamo alla comunità una struttura che le apparteneva già, ma che torna alla frazione in condizioni completamente rinnovate. È una differenza che conta, vuol dire prendersi cura di quello che abbiamo, invece di lasciarlo invecchiare. Il cantiere che ha portato all’inaugurazione di oggi è stato complesso e impegnativo. Da questo intervento otteniamo: sicurezza, efficienza energetica, comfort, decoro e modernità. L'intervento è costato 1 milione e 730 mila euro. È una cifra importante per un Comune delle nostre dimensioni, e l'abbiamo potuta sostenere anche grazie al contributo di circa 500mila euro della Regione Emilia-Romagna. Per questo il ringraziamento alla Regione, e al Coordinatore Manghi che oggi la rappresenta, non è una formula di cortesia: senza quel cofinanziamento, un'opera di questa portata sarebbe stata molto più difficile o addirittura impossibile - afferma il sindaco -. La palestra Ascari che riconsegniamo oggi ai cittadini è parte di una strategia che viene da lontano.
Eppure proprio la Pgs Fides ha attaccato direttamente il Comune: 'I nostri figli, per la quasi totalità casinalbesi, non la utilizzeranno. I nostri ragazzi, dopo aver trascorso oltre una stagione sportiva tra Magreta e Baggiovara mentre la palestra Ascari di Casinalbo veniva ristrutturata, davano per scontato sarebbero tornati “a casa”. La palestra viene inaugurata oggi.
'Accanto alle palestre, abbiamo lavorato perché lo sport a Formigine si possa fare anche fuori, gratuitamente, senza iscrizioni e senza orari. Sono nate le palestre all'aperto di Corlo, Magreta e Casinalbo, e presto ne inaugureremo una quarta al parco di Villa Gandini. Abbiamo rinnovato tutti i campi da basket all'aperto nei parchi, installato tavoli da ping pong e reti da pallavolo, realizzato il bike park di Tabina. È in corso il cantiere di rifacimento del campo da calcio Bora e abbiamo eseguito manutenzioni importanti sulle palestre di Corlo e Colombaro, e altre ne faremo l’anno prossimo. Perché ci teniamo tanto? Perché investire nello sport non è investire in impianti: è investire in persone, e soprattutto nei nostri ragazzi. In una stagione in cui si cresce con uno schermo in mano e la solitudine si nasconde dentro una connessione permanente, una palestra è uno dei pochi luoghi che obbliga a stare insieme davvero. Durante gli allenamenti i telefoni restano spenti nello spogliatoio. Sul campo intanto si impara a perdere, a rialzarsi, a fidarsi di un compagno, a rispettare un avversario e un arbitro.