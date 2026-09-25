Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera, intorno alle 18:30, a Vignola per un incidente stradale che ha coinvolto un esercizio commerciale in via Libertà.

​Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura, a seguito di una manovra errata, ha perso il controllo del mezzo terminando la sua marcia contro la vetrina di un negozio e sfondandola completamente.

​Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Modena, giunti dal vicino distaccamento di Vignola. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto e ad assicurare l'area, rimuovendo gli elementi pericolanti della struttura e della vetrina rimasti danneggiati nell'impatto.