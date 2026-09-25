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Ambiente, territorio e sostenibilità: a Mirandola “I Giorni della Terra”

Ambiente, territorio e sostenibilità: a Mirandola “I Giorni della Terra”

Da oggi, 25 settembre, spettacoli, laboratori e degustazioni a km 0 in un programma dedicato ai grandi temi ambientali, con un’attenzione particolare al valore dell’acqua, filo conduttore dell’edizione 2026. Ospiti del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo. Monsigonr Erio Castellucci proporrà una riflessione su San Francesco  

3 minuti di lettura
Torna a Mirandola, per la sua terza edizione, la rassegna 'I Giorni della Terra' promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Per l’ultimo weekend di settembre, la sede della Fondazione in Piazza Matteotti 2, ospiterà tre giornate a ingresso gratuito interamente dedicate all'ambiente, alla sostenibilità e al territorio, con un ricco programma.
Quest'anno il filo conduttore della manifestazione è l'acqua: una risorsa tanto semplice nella sua quotidianità quanto preziosa e insostituibile, da conoscere, rispettare e proteggere. Il tema si intreccia con le parole del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi – 'Sora Acqua: multo utile et humile et pretiosa et casta' – che accompagnano l'intera edizione 2026. Attorno a questo nucleo tematico si sviluppano i grandi temi al centro del programma: i cambiamenti climatici, l'economia circolare, la tutela dell'acqua e la promozione di uno stile di vita sano e sostenibile.
Un programma che intreccia linguaggi e punti di vista diversi per raccontare i grandi temi ambientali, suscitare curiosità e accrescere la consapevolezza sulle questioni che riguardano il mondo in cui viviamo.
Ogni sera alle 21.00 spazio alla presentazione di prodotti tipici a km 0, a cura delle aziende partner e di Francia Corta.

Venerdì 25 settembre
La tre giorni si apre alle 18.00 con l'inaugurazione dell'edizione 2026, tra i saluti delle autorità e l'intrattenimento musicale della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.
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Alle 18.30 Alessandro Ragazzoni, professore dell'Università di Bologna, presenta l'evento e i temi dell'edizione, mentre alle 19.30 Marco Paolini, attore e regista tra i principali interpreti del teatro di narrazione civile e sociale, porta in scena 'Mar de Molada', racconto tra narrazione, scienza e poesia sul legame tra acqua e territorio lungo il Piave, dalla Marmolada all'Adriatico.

Sabato 26 settembre
Si parte alle 10.00 con il laboratorio riservato alle classi seconde delle scuole medie 'A tu per tu con il Consorzio della Bonifica Burana', un viaggio per capire come viene gestita l'acqua superficiale, insieme al corner AIMAG 'Distinguere e assaporare l'acqua'. Dalle 17.00 la libreria La Ventunesima Storia propone la lettura di estratti da un romanzo sul tema dell’acqua e del cambiamento climatico; alle 18.00 l'incontro 'L'attualità di San Francesco' con monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi, sul rispetto della natura a 800 anni dal transito del Santo; e alle 19.30 lo spettacolo 'Kantico' della Compagnia Kronos Acrobatic Theater, unione di danza aerea, teatro acrobatico e suggestioni visive sui temi della fratellanza, della
natura e della rinascita.

 

Domenica 27 settembre
L'ultima giornata si apre alle 10.00, con le letture per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura della libreria Amemi, sul tema: “Lasciare il segno”, seguite dal laboratorio “Timbri ed echi della natura: decora la tua bag!” insieme alla cooperativa Mani Tese. Alle 18.30 l'incontro 'Il cammino dell'Acqua' vede protagonisti Andrea Andreoli, docente e ricercatore in Idrologia e Morfologia fluviale alla Libera Università di Bolzano, e Gianni Rigoni Stern, dottore agronomo e divulgatore, con la moderazione di Antonio Boschetti, direttore scientifico delle Edizioni Informatore Agrario. Alle 19.30 l'incontro conclusivo 'Il Parco del Delta del Po: una meraviglia da conoscere' con Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po ed esperta di tutela ambientale.
Il programma completo è disponibile su: https://igiornidellaterra.it/
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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