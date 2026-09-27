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Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Celebrato il traguardo dei cento anni di attività consegnando una targa di riconoscimento ai titolari Marcello e Luca Cornia

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Un secolo di attività, tre passaggi generazionali e una presenza che ha accompagnato la storia della comunità di Pavullo nel Frignano. Il Caffè Speranza, aperto nel 1926, festeggia quest’anno i suoi primi cento anni e continua ancora oggi, con Marcello e Luca Cornia alla guida, a rappresentare un punto di riferimento per il territorio.

In occasione della festa organizzata oggi a Pavullo per celebrare lo storico anniversario, Confcommercio Modena ha consegnato ai titolari una targa di riconoscimento, alla presenza del sindaco di Pavullo nel Frignano Davide Venturelli.

Nel corso di un secolo il Caffè Speranza è diventato un luogo di incontro e convivialità, punto di riferimento per generazioni e parte significativa della storia della comunità pavullese, custodendo nel tempo valori, relazioni e tradizioni.

'Siamo orgogliosi di rappresentare e celebrare attività come il Caffè Speranza – sottolinea Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena – perché cento anni di storia raccontano non solo la solidità di un’impresa, ma anche il suo legame con le persone e con il territorio. È un patrimonio imprenditoriale e umano che merita di essere valorizzato e tramandato'.

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