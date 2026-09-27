Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento con un cacciavite.

Poi ha preso l'auto e ha investito due persone - una ragazza e un uomo - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire.

È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di Mena Istafanous, un giovane di 26 anni nato a Reggio ma di origini egiziane. I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni.

L'aggressione è avvenuta a un distributore in via Martiri di Cervarolo a Due Maestà. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è arrivato a bordo di una Seat Ibiza nera e ha ferito una donna di 56 anni colpendola all’addome con un cacciavite. La donna si è accasciata a terra e una coppia, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 anni che avevano assistito alla scena, si è avvicinata per soccorrerla. Ma è stato proprio in quel momento che l’aggressore è partito a tutta velocità e ha investito i due, ferendoli in modo grave a loro volta. Poi è fuggito in auto. È stato preso dopo circa un'ora.

I feriti non sarebbero in immediato pericolo di vita. Un atto di brutale violenza che rigetta l'Emilia nell'incubo vissuto quattro mesi fa a Modena con la corsa a folle velocità in auto di Salim El Koudri sui pedoni in centro, col ferimento di otto persone di cui una - la 55enne Monica Esposito - morta dopo circa due mesi di agonia in ospedale.

