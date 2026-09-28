Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Questa sera a Formigine il primo dei tre incontri dell'iniziativa CU.BI.CO, progetto Ausl sostenuto da Fondazione con la collaborazione della cooperativa Aliante

2 minuti di lettura
Tre incontri, a Formigine il 28 settembre, a Modena il 29 settembre e Carpi il 6 ottobre, con il progetto CU.B.I.CO. (Cultura per il Benessere e l’Inclusione nella Comunità) dell’Azienda USL di Modena e sostenuto dalla Fondazione di Modena, incontri aperti a tutti per trasformare relazioni, sport e momenti culturali in strumenti di benessere locale.
L'idea alla base è semplice e rivoluzionaria: affiancare alle cure sanitarie tradizionali un orientamento verso le risorse culturali, sportive e associative del territorio.
Per ascoltare direttamente la voce di chi vive la comunità e mappare i desideri, i bisogni e le opportunità locali, la Cooperativa Sociale Aliante promuove tre incontri pubblici (World Café) suddivisi per aree territoriali. Gli appuntamenti saranno momenti informali e partecipati attorno a un tavolo, davanti a un qualcosa da bere e da mangiare, per confrontarsi su cosa rende un territorio accogliente e come supportare il benessere di tutti.

Gli appuntamenti sul territorio
I World Café si terranno dalle 18:00 alle 20:00 secondo il seguente calendario:
Area Sud, Distretto di Sassuolo, Vignola e Pavullo - Lunedì 28 settembre 2026, Formigine – Casa del Custode (via Sant’Antonio, 4);
Area Centro, Distretto di Modena e Castelfranco Emilia - Martedì 29 settembre 2026, Modena – Spazio Nuovo (via 4
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Novembre, 40 B);
Area Nord, Distretto di Carpi e Mirandola - Martedì 6 ottobre 2026, Carpi – Casa del Volontariato Carpi (via Peruzzi, 22)

Come funziona il World Café e perché partecipare
Attraverso la metodologia del World Café, i partecipanti dialogheranno in piccoli gruppi informali. Sarà un’occasione per condividere idee, fare emergere quali luoghi o attività già contribuiscono alla qualità della vita locale e individuare i bisogni che ancora non trovano risposta.
Il contributo dei cittadini servirà a costruire una mappa concreta delle risorse esistenti e a progettare nuove reti di supporto, pensate sia per le persone più vulnerabili sia per l'intera collettività.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Sanità modenese, nuove nomine, e nasce il Dipartimento dell'integrazione

Sanità modenese, nuove nomine, e nasce il Dipartimento dell'integrazione

Bimbi in auto al sicuro: le regole da sapere dai professionisti del 118

Bimbi in auto al sicuro: le regole da sapere dai professionisti del 118

Spanò, Ferraresi, Brunetti, tutti promossi: l'AUSL di Modenaconferma i tre direttori di Distretto

Spanò, Ferraresi, Brunetti, tutti promossi: l'AUSL di Modenaconferma i tre direttori di Distretto

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena

La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena

Redditi da lavoro: a Modena aumenta il divario tra uomini e donne

Redditi da lavoro: a Modena aumenta il divario tra uomini e donne

Torrenova: cittadini in viaggio nel degrado

Torrenova: cittadini in viaggio nel degrado

Chat neonaziste e manuali per bombe: c’è anche un modenese nella rete dell'odio online

Chat neonaziste e manuali per bombe: c’è anche un modenese nella rete dell'odio online