Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Tre incontri, a Formigine il 28 settembre, a Modena il 29 settembre e Carpi il 6 ottobre, con il progetto CU.B.I.CO. (Cultura per il Benessere e l’Inclusione nella Comunità) dell’Azienda USL di Modena e sostenuto dalla Fondazione di Modena, incontri aperti a tutti per trasformare relazioni, sport e momenti culturali in strumenti di benessere locale.L'idea alla base è semplice e rivoluzionaria: affiancare alle cure sanitarie tradizionali un orientamento verso le risorse culturali, sportive e associative del territorio.Per ascoltare direttamente la voce di chi vive la comunità e mappare i desideri, i bisogni e le opportunità locali, la Cooperativa Sociale Aliante promuove tre incontri pubblici (World Café) suddivisi per aree territoriali. Gli appuntamenti saranno momenti informali e partecipati attorno a un tavolo, davanti a un qualcosa da bere e da mangiare, per confrontarsi su cosa rende un territorio accogliente e come supportare il benessere di tutti.I World Café si terranno dalle 18:00 alle 20:00 secondo il seguente calendario:Area Sud, Distretto di Sassuolo, Vignola e Pavullo - Lunedì 28 settembre 2026, Formigine – Casa del Custode (via Sant’Antonio, 4);Area Centro, Distretto di Modena e Castelfranco Emilia - Martedì 29 settembre 2026, Modena – Spazio Nuovo (via 4Novembre, 40 B);Area Nord, Distretto di Carpi e Mirandola - Martedì 6 ottobre 2026, Carpi – Casa del Volontariato Carpi (via Peruzzi, 22)Attraverso la metodologia del World Café, i partecipanti dialogheranno in piccoli gruppi informali. Sarà un’occasione per condividere idee, fare emergere quali luoghi o attività già contribuiscono alla qualità della vita locale e individuare i bisogni che ancora non trovano risposta.Il contributo dei cittadini servirà a costruire una mappa concreta delle risorse esistenti e a progettare nuove reti di supporto, pensate sia per le persone più vulnerabili sia per l'intera collettività.