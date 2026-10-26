Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti ha vinto su tutta la linea: Pd annientato, Muzzarelli senza più soldati

Il Pd che fino a pochi giorni fa era apparso sul piede di guerra, al punto di cancellare il nome del sindaco da una locandina, si è mostrato mansueto e completamente allineato sul progetto di svuotamento del Policlinico (o meglio declassamento a ospedale per media-bassa complessità). Di Padova, Fidanza e alla fine Lenzini: nessuno ha messo i bastoni tra le ruote al primo cittadino, nessuno si è fatto portavoce di quelle critiche mosse in assemblea cittadina. Nessuno ha portato in Consiglio il netto no di Muzzarelli al piano. Bene il declassamento dell'ospedale, bene anche il metodo usato, quello dell'intervista senza condivisione a un giornale locale.
Mezzetti - forte di una sponda sicura in Regione con De Pascale e il segretario regionale Tosiani - ha quindi forzato la mano e ha vinto la partita contro il Pd della città e contro Muzzarelli. E' un fatto. Dopo oggi nessuno nel Pd di Modena oserà più criticarne la linea, nessuno potrà discuterne le scelte, anche in vista di un eventuale rimpasto.
Certo, l'opposizione, in particolare il gruppo di Fdi sia con Negrini che con Pulitanò, ha avanzato critiche di merito, attacchi mirati e sacrosanti e ha posto interrogativi veri, ma per Mezzetti la partita era tutta interna col Pd e su quella non c'è stata storia.
Per la città questo risultato di Massimo Mezzetti è un bene o un male?
Dal punto di vista del merito della questione, lo svuotamento dell'ospedale della città, è una pagina dolorosa per Modena.
Mezzetti ha deciso di giocare la partita delle partite contro i suoi avversari, sul terreno delicatissimo della sanità. Ha sposato la linea del Dg Altini (tagli e apertura al privato), pensando di governarla e sfruttare il tema per fare pulizia. Nel breve ha ottenuto quello che voleva, ma il prezzo che potrebbe pagare la città è altissimo e con essa la Regione se questo modello dovesse davvero essere laboratorio per tutta la Emilia Romagna. Nonostante le promesse fatte in Consiglio oggi, è evidente che sul Policlinico si è fatto un ulteriore passo verso il piano inclinato che porterà al suo superamento. Il caso della delibera che oggi porta i medici di base a prescrivere meno esami per ottenere incentivi economici, è emblematica.
Valeva davvero la pena usare un tema così importante, che tocca la vita delle persone, per vincere una battaglia interna col Pd? A questa domanda solo il tempo saprà rispondere. Oggi Mezzetti può festeggiare e domani è un altro giorno.
Giuseppe Leonelli