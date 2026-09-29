Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

La Camporota non è riuscita in due anni a scrollarsi di dosso la nobilità del 'sua eccellenza' prefettizio e lo scranno di una pensione dorata

3 minuti di lettura
A Modena il sindaco Mezzetti ormai ha deciso - per diversi motivi - di posticipare il rimpasto di giunta a dopo le elezioni Politiche, ma se la sostituzione di Vittorio Molinari all'ambiente può attendere, il nodo dell'assessorato alla sicurezza appare sempre meno rinviabile. L'ex prefetto Alessandra Camporota - fortemente voluta a inizio consigliatura proprio dal primo cittadino - non si è dimostrata all'altezza delle attese e col passare dei mesi il 'vuoto' lasciato sul fronte della delega alla sicurezza si fa sempre più sentire.

E' vero che la sicurezza compete allo Stato, è vero che la prima responsabilità dell'Ordine pubblico spetta alle forze dell'ordine, ma è altrettanto evidente che l'amministrazione comunale è chiamata a dare segnali politici chiari a fronte dell'aggravarsi della situazione. Davanti all'ultimo gravissimo assalto al supermercato di via Rainusso, l'assessore alla sicurezza Camporota si è limitata a un comunicato congiunto insieme ai colleghi Maletti, Venturelli e Bortolamasi, annacquando l'evidente drammatica realtà contingente in un contesto socio-psicologico vero, ma non adatto al momento emergenziale.
E questo è solo l'ultimo episodio di una serie di assenze dell'assessore (si pensi al caso Costellazioni, alle baby gang in centro, ai riflessi del Drop-in sul fronte ordine pubblico) che lungi dall'agevolare Massimo Mezzetti nel suo lavoro, viceversa ne complicano il cammino.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Scelta colpevolmente a scatola chiusa solo per il suo ruolo da ex prefetto di Modena (già di per sè fatto inconsueto), la Camporota non è riuscita in due anni a scrollarsi di dosso la nobilità del 'sua eccellenza' prefettizio e lo scranno di una pensione dorata ed ha continuato a gestire la situazione senza calarsi nella realtà politica modenese. I guanti bianchi del prefetto, andavano sostituiti coi guanti sporchi da lavoro, cosa mai avvenuta.

Considerata la delicatezza del ruolo e nella consapevolezza di quanto il tema sicurezza incida in termini di consenso dell'intera giunta, la Camporota nelle intenzioni di Mezzetti avrebbe dovuto prendersi tutto lo spazio che le normativa le attribuiva e magari anche un pezzetto in più. Spazio in termini di riorganizzazione della polizia locale, ma soprattutto in termini di comunicazione e dichiarazioni pubbliche, perchè su questo tema - piaccia o non piaccia - la forma è sostanza e l'approccio, potremmo dire la postura dell'amministrazione, incide sulla realtà.
Così invece non è stato e gli sforzi del sindaco Mezzetti nel trasmettere alla città l'idea che il tema non è affatto sottovalutato nè minimizzato, l'ossessiva condanna a ogni riferimento a qualsivoglia idea di
'percezione', si sono costantemente infranti sul muro di un assessore-fantasma.
A nulla sono servite le ripetute possibilità concesse, le generose attestazioni di fiducia anche da parte dei media, le giustificazioni iniziali, il tempo lasciato per ambientarsi e farsi carico del nuovo compito: dopo oltre due anni occorre responsabilmente prendere atto del fallimento. Vittorio Molinari va sostituito ma in fondo è innocuo, per la Camporota invece il problema è concreto e più passa il tempo, più mette a repentaglio la stessa immagine del sindaco.

E quindi ora cosa si fa? Riuscire nella promozione del fidato Roberto Solomita a direttore generale sarebbe già un buon passo per Mezzetti, ma un cambio di assessorato sarebbe urgente, anche a costo di aprire a quel Pd che non vede l'ora - per interessi di bottega - di far le scarpe al sindaco entrando a piedi pari nella squadra di giunta, magari proprio con Diego Lenzini, portando a un commissariamento di fatto del primo cittadino. Ma se di rimpasto il sindaco, proprio per questo rischio, non vuole parlare fino al prossimo anno e al dopo-voto nazionale, almeno si potrebbe arrivare a una ridistribuzione di deleghe, promuovendo un altro assessore, assegnandogli la delega alla sicurezza, e spostando la
Camporota a un ruolo decisamente meno visibile.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Documento Unico di Programmazione Comune di Modena approvato dal Consiglio Comunale

Documento Unico di Programmazione Comune di Modena approvato dal Consiglio Comunale

Modena, la Cgil piange Giorgio Fruggeri: lo storico sindacalista è morto a 80 anni

Modena, la Cgil piange Giorgio Fruggeri: lo storico sindacalista è morto a 80 anni

'Attentato Modena, perché dalla Procura non è stata considerata l'aggravante di terrorismo di matrice islamica?'

'Attentato Modena, perché dalla Procura non è stata considerata l'aggravante di terrorismo di matrice islamica?'

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

Barcaiuolo (Fdi): 'Caso El Koudri, prima di chiedere spiegazioni a Piantedosi Mezzetti si scusi coi modenesi'

Barcaiuolo (Fdi): 'Caso El Koudri, prima di chiedere spiegazioni a Piantedosi Mezzetti si scusi coi modenesi'

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti 'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

Modena, l'insofferenza del Pd verso il segretario Schlein: accolta alla Festa di nascosto e 'nonostante tutto'

Modena, l'insofferenza del Pd verso il segretario Schlein: accolta alla Festa di nascosto e 'nonostante tutto'

Bonaccini e il voto a destra di chi 'ha poco studiato': più grave dello scivolone è l'incapacità di chiedere scusa

Bonaccini e il voto a destra di chi 'ha poco studiato': più grave dello scivolone è l'incapacità di chiedere scusa

Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Carpi, il bignami della parabola di Righi. E ora il Pd si affida a D'Orazi

Carpi, il bignami della parabola di Righi. E ora il Pd si affida a D'Orazi

Modena, affiancare la tossicodipendenza alle malattie oncologiche è offensivo, strumentale e provocatorio

Modena, affiancare la tossicodipendenza alle malattie oncologiche è offensivo, strumentale e provocatorio

Violenza femminista al convegno: il silenzio assordante del sindaco dopo l’attacco preventivo

Violenza femminista al convegno: il silenzio assordante del sindaco dopo l’attacco preventivo

Consigliera circondata dalle femministe e scortata dalla polizia: la odiosa doppia morale di una Modena conformista

Consigliera circondata dalle femministe e scortata dalla polizia: la odiosa doppia morale di una Modena conformista