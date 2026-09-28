Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Attentato Modena, perché dalla Procura non è stata considerata l'aggravante di terrorismo di matrice islamica?'

'Attentato Modena, perché dalla Procura non è stata considerata l'aggravante di terrorismo di matrice islamica?'

Lo chiede la legale del fratello della vittima Monica Esposito, a Fuori del Coro, dopo le rivelazioni giornalistiche sulle indagini sull'attentatore. Il 2 ottobre l'udienza sulla perizia psichiatrica

2 minuti di lettura
'Non comprendo perché ancora adesso la Procura di Modena non abbia voluto contestare l'aggravante del terrorismo di matrice islamica'. Lo ha detto ieri sera a 'Fuori dal Coro' l'avvocato Deborah De Cicco, difensore di Giovanni Esposito, fratello di Monica, la donna di 55 anni morta in ospedale il 22 luglio per le ferite dell'attentato del 16 maggio a Modena. La dichiarazione arriva dopo la puntata di Rete 4 e l'inchiesta che La Verità porta oggi in edicola.

Salim El Koudri, 31 anni, italiano di origine marocchina, è in carcere. Deve rispondere di strage, lesioni gravissime e omicidio volontario, ma senza le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Il giorno dopo i fatti il ministro dell'Interno Piantedosi aveva escluso la matrice terroristica, alla nostra domanda se si fosse potuta escludere definitivament aveva rinviato ai risultati dele ndagini che sarebbero proseuite ma riconducendo in un primo momento il gesto al disturbo psichiatrico dell'uomo.

Secondo quando emerso dalla trasmissione Fuori dal Coro di ieri sera, poi riprese oggi da La Verità, nella notte tra il 15 e il 16 maggio El Koudri avrebbe registrato quattro video: in uno si taglierebbe la barba per 'purificarsi', poche ore prima di lanciare l'auto sulla folla.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Dal suo cellulare sarebbero state analizzate 68.000 ricerche online degli ultimi due mesi, e circa un giorno su due riguardava l'Isis e il suo addestramento militare. Tra le ricerche ci sarebbero anche gli attentati di Charlie Hebdo, Manchester, l'11 settembre e Lipsia. Ieri sera la trasmissione di Mario Giordano ha aggiunto un altro elemento: l'uomo sarebbe stato attenzionato dall'intelligence tra il 2021 e il 2023, dopo alcune mail sospette e una telefonata a Camp Darby, senza che emergessero elementi sufficienti per ritenerlo pericoloso. Ed è questo che cambierebbe anche il quadro del dibattito e delle dichiarazioni emerse fino ad ora sul piano istituzionale, politico e di governo. Soprattutto alla luce di quanto dichiarato dal ministro Piantedosi.
Il tutto a pochi giorni dall'analisi delle risultanze perizia psichiatrica disposta dal gip. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, El Koudri soffrirebbe di un disturbo psichiatrico che però non avrebbe escluso la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Se fosse confermata, cadrebbe la lettura del gesto come mero effetto della malattia.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

Barcaiuolo (Fdi): 'Caso El Koudri, prima di chiedere spiegazioni a Piantedosi Mezzetti si scusi coi modenesi'

Barcaiuolo (Fdi): 'Caso El Koudri, prima di chiedere spiegazioni a Piantedosi Mezzetti si scusi coi modenesi'

El Koudri era seguito dai servizi segreti? Mezzetti attacca il ministro Piantedosi: 'Chiarisca'

El Koudri era seguito dai servizi segreti? Mezzetti attacca il ministro Piantedosi: 'Chiarisca'

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Bertoldi (Lega): 'Da Francesca Albanese parole offensive per la comunità modenese'

Bertoldi (Lega): 'Da Francesca Albanese parole offensive per la comunità modenese'

Albanese sul caso El Koudri: 'E' bastato dire che non conosce la vicenda per essere bersagliata, solidarietà'

Albanese sul caso El Koudri: 'E' bastato dire che non conosce la vicenda per essere bersagliata, solidarietà'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto

Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza

Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena

La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi