Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani Allievi Ufficiali del 207° corso “Fermezza” dell’Accademia Militare ha partecipato all’Udienza Generale in Piazza San Pietro, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. Al termine della cerimonia, il Santo Padre ha ricevuto il Comandante dell’Accademia, Generale D. Stefano Messina, accompagnato dal Comandante di Reggimento Allievi, Colonnello Roberto Forlani, dal Cappellano Militare don Marco Falcone, dagli Allievi del 207° corso “Fermezza” e da una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell'Istituto. In segno di devozione e dei valori che guidano la formazione degli ufficiali, il Comandante e gli Allievi hanno donato al Pontefice una riproduzione in ceramica raffigurante l’allievo dell’Accademia in divisa storica, realizzata da artigiani specializzati di Sciacca, oltre ad una riproduzione del tipico copricapo dell’allievo detto “due pizzi” simbolo dell’Allievo Ufficiale dell’Accademia Militare di Modena. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di condivisione e vicinanza tra la Chiesa e i giovani che presto dedicheranno la propria vita al servizio della Nazione, consolidando i valori di responsabilità, servizio e integrità, alla base della formazione degli Allievi ed a testimonianza del fortissimo rapporto di rispetto e collaborazione tra istituzioni civili, religiose e militari.
Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza
Al Pontefice riproduzioni in ceramica di una statuetta raffigurante l’allievo e del “due pizzi” copricapo tipico dell’uniforme storica dell’Allievo Ufficiale de
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce
'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'
Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto
Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centroArticoli Recenti
Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne
La Camera Forense per la Costituzione apre una sezione a Modena
Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi
Redditi da lavoro: a Modena aumenta il divario tra uomini e donne