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Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza

Papa Leone XIV incontra gli allievi ufficiali del 207° corso Fermezza

Al Pontefice riproduzioni in ceramica di una statuetta raffigurante l’allievo e del “due pizzi” copricapo tipico dell’uniforme storica dell’Allievo Ufficiale de

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Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani Allievi Ufficiali del 207° corso “Fermezza” dell’Accademia Militare ha partecipato all’Udienza Generale in Piazza San Pietro, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. Al termine della cerimonia, il Santo Padre ha ricevuto il Comandante dell’Accademia, Generale D. Stefano Messina, accompagnato dal Comandante di Reggimento Allievi, Colonnello Roberto Forlani, dal Cappellano Militare don Marco Falcone, dagli Allievi del 207° corso “Fermezza” e da una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell'Istituto. In segno di devozione e dei valori che guidano la formazione degli ufficiali, il Comandante e gli Allievi hanno donato al Pontefice una riproduzione in ceramica raffigurante l’allievo dell’Accademia in divisa storica, realizzata da artigiani specializzati di Sciacca, oltre ad una riproduzione del tipico copricapo dell’allievo detto “due pizzi” simbolo dell’Allievo Ufficiale dell’Accademia Militare di Modena. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di condivisione e vicinanza tra la Chiesa e i giovani che presto dedicheranno la propria vita al servizio della Nazione, consolidando i valori di responsabilità, servizio e integrità, alla base della formazione degli Allievi ed a testimonianza del fortissimo rapporto di rispetto e collaborazione tra istituzioni civili, religiose e militari.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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