Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

El Koudri, se i servizi segreti sapevano la domanda è una sola: lo Stato poteva evitare la strage di Modena?

Capire se l'attentato che ha ucciso Monica Esposito e ferito altre sette persone era evitabile è un diritto dei modenesi, Mezzetti fa bene a pretendere risposte

3 minuti di lettura
Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti oggi ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di chiarire una cosa precisa: è confermato quanto riferito da un sedicente operativo dell'intelligence, secondo cui Salim El Koudri sarebbe stato seguito dagli apparati di sicurezza tra il 2021 e il 2023, che cosa sapeva lo Stato di quell'uomo e che cosa fecero i suoi apparati di fronte a quelle informazioni?
La testimonianza di cui ha dato conto 'Fuori dal coro', naturalmente, va verificata, ma è singolare che la prima reazione politica da parte del senatore modenese di Fdi Barcaiuolo, sia stata quella di attaccare il sindaco invece di pretendere che quella verifica venga fatta fino in fondo.
Perché il dato sarebbe dirimente: se i servizi segreti sapevano chi era El Koudri, significa che lo Stato aveva avuto la possibilità di conoscerne almeno una parte della pericolosità. E a quel punto diventa inevitabile chiedersi se la strage di Modena potesse essere evitata.

È questa la domanda che Mezzetti fa bene a porre: se esisteva un'attività informativa su El Koudri, bisogna capire quali informazioni sono state raccolte, quali valutazioni sono state fatte, perché l'attenzione è cessata e se quelle informazioni sono state condivise con gli altri apparati competenti.
Davanti a quesiti così dirompenti si torna invece alla stucchevole polemica politica sul 'disagio psichico'.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Peraltro l'accusa rivolta a Mezzetti di avere liquidato troppo presto la vicenda come il gesto di una persona con problemi psichici, andrebbe rivolta da Barcaiuolo e da Fdi anche al vicepremier Tajani che due giorni dopo l'attentato parlò in Consiglio comunale di una persona 'squilibrata' e con problemi mentali, ipotizzando che il disagio psicologico fosse cresciuto nel tempo e allo stesso Piantedosi che invitò i modenesi a stare 'tranquilli'.
Mezzetti peraltro in Consiglio fu più prudente e disse che, stando alle parole di Piantedosi, non sembravano esserci elementi per ricondurre il gesto a una matrice terroristica, ma invitò esplicitamente ad attendere l'esame dei dispositivi sequestrati e il lavoro degli inquirenti prima di cancellare i condizionali.

Se il tentativo di costruire oggi la caricatura di un sindaco che avrebbe deciso autonomamente di derubricare la strage a 'gesto di un folle' non regge, proprio perchè uno dei massimi esponenti del Governo aveva utilizzato proprio quella chiave di lettura nelle ore immediatamente successive alla strage, resta la domanda iniziale.
Se le nuove informazioni dovessero confermare che El Koudri era stato attenzionato dagli apparati di sicurezza, allora come è stato possibile che un soggetto già conosciuto dagli apparati sia arrivato a compiere una strage nel cuore di Modena?
Non è una domanda di destra o di sinistra e non è nemmeno una domanda a favore di Mezzetti: è una domanda sul funzionamento dello Stato.
Per questo occorre pretendere che il ministro spieghi, documenti alla mano, che cosa fosse noto agli apparati e quale uso ne fosse stato fatto.
Se la testimonianza sull'attività dei servizi è falsa, lo si accerti e lo si dica con chiarezza, se è vera, si ricostruisca invece la catena delle informazioni e delle decisioni.
Ha ragione Mezzetti, capire se l'attentato che ha ucciso Monica Esposito e ferito altre sette persone era evitabile è un diritto dei modenesi: le accuse reciproche, le sterili polemiche di partito, le richieste di scuse lanciate per difendere la bandiera di Fdi, vengono molto dopo.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Barcaiuolo (Fdi): 'Caso El Koudri, prima di chiedere spiegazioni a Piantedosi Mezzetti si scusi coi modenesi'

Barcaiuolo (Fdi): 'Caso El Koudri, prima di chiedere spiegazioni a Piantedosi Mezzetti si scusi coi modenesi'

Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

Modena, giunta Mezzetti: Guerzoni e Bortolamasi i più produttivi, Zanca e Ferrari in coda

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Sottrae la borsa ad una donna al tavolino del bar, arrestato 56enne

Modena, trasferito un anno fa al centro rimpatri di Roma, sorpeso a spacciare al Novi Sad

Modena, trasferito un anno fa al centro rimpatri di Roma, sorpeso a spacciare al Novi Sad

El Koudri era seguito dai servizi segreti? Mezzetti attacca il ministro Piantedosi: 'Chiarisca'

El Koudri era seguito dai servizi segreti? Mezzetti attacca il ministro Piantedosi: 'Chiarisca'

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Salute e inclusione nella comunità: tre incontri a Modena, Formigine e Carpi

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti 'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

Modena, l'insofferenza del Pd verso il segretario Schlein: accolta alla Festa di nascosto e 'nonostante tutto'

Modena, l'insofferenza del Pd verso il segretario Schlein: accolta alla Festa di nascosto e 'nonostante tutto'

Bonaccini e il voto a destra di chi 'ha poco studiato': più grave dello scivolone è l'incapacità di chiedere scusa

Bonaccini e il voto a destra di chi 'ha poco studiato': più grave dello scivolone è l'incapacità di chiedere scusa

Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Carpi, il bignami della parabola di Righi. E ora il Pd si affida a D'Orazi

Carpi, il bignami della parabola di Righi. E ora il Pd si affida a D'Orazi

Modena, affiancare la tossicodipendenza alle malattie oncologiche è offensivo, strumentale e provocatorio

Modena, affiancare la tossicodipendenza alle malattie oncologiche è offensivo, strumentale e provocatorio

Violenza femminista al convegno: il silenzio assordante del sindaco dopo l’attacco preventivo

Violenza femminista al convegno: il silenzio assordante del sindaco dopo l’attacco preventivo

Consigliera circondata dalle femministe e scortata dalla polizia: la odiosa doppia morale di una Modena conformista

Consigliera circondata dalle femministe e scortata dalla polizia: la odiosa doppia morale di una Modena conformista