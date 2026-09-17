Con una battuta Zanca ha 'svelato' Bottura, la cultura accessibile solo ai ricchi tradisce ogni idea di Sinistra

Vero: tortellini, gnocco fritto, zampone e lambrusco sono cultura perché appartengono a tutti: si mangiano al ristorante come in casa. Bottura è partito da questa cucina e ha fatto qualcosa di diverso. Ma è davvero cultura?
Non è la destrutturazione il problema. Dal Pescatore dei Santini le tre stelle Michelin ci sono dal 1996 e in tavola arrivano ancora tortelli di zucca, agnoli in brodo, risotti e anguilla.
Modena nel 2025 ha superato i 400mila arrivi turistici e gli 800mila pernottamenti. La mostra di De Chirico ha raccolto 33mila visitatori in poco più di quattro mesi. Jazz Open ne ha dichiarati 25mila in sei giorni, quasi 7mila nella sola serata di Moby. Vasco Rossi nel 2017 ne portò oltre 200mila al Modena Park. Non sappiamo esattamente quanti vengano a Modena per andare da Bottura: ma sono senz’altro nell’ordine di grandezza di Moby, non di Vasco.
È qui che la parola cultura diventa meno semplice. Ferrari produce sì automobili che quasi nessuno può permettersi, ma è accessibile a tutti: milioni di persone guardano le gare, conoscono i piloti, comprano un cappellino o un modellino. I monumenti, le opere d’arte, musei, biblioteche, concerti: la cultura può essere alta, popolare, costosa o gratuita, ma per diventare patrimonio comune deve poter raggiungere tutti. La Francescana vince perché è per pochissimi. Perché chiamarla cultura?
È esattamente il percorso politico inverso rispetto a quello che fece la sinistra illuminata nell'acculturamento delle masse come forma di emancipazione.
Perché alla base c’è la stessa matrice culturale di chi - come Bonaccini - sostiene che chi non abbia cultura voti a destra. Il corollario è il caviale che sostituisce la salamella e la tagliatella a 80 euro. E chi dice il contrario è invidioso del successo o non ha abbastanza soldi. Che poi sono gli stessi ragionamenti che fa chi ci dice che la patrimoniale e la tassazione degli extraprofitti sono da barboni comunisti. E a noi resta una pizza normale ogni tanto.
Eli Gold