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Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Gli agenti hanno contattato il proprietario, che a sua volta è rientrato in possesso del mezzo, fortunatamente ancora integro e senza danni

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Lo scorso 24 settembre la Polizia locale di Modena ha ricevuto la segnalazione di un cittadino che riferiva il furto del proprio motociclo, avvenuto nei pressi della propria abitazione. Pur non essendo ancora stata formalizzata la denuncia, la comunicazione è stata subito trasmessa al personale in servizio, che ha avviato le ricerche del mezzo. Le verifiche, supportate dal sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di accertare che il motociclo era in circolazione sul territorio comunale.

La mattina successiva un operatore del Comando di Polizia locale, libero dal servizio, ha notato in una strada laterale un motociclo simile a quello segnalato. Una volta confermata la corrispondenza del veicolo, gli agenti hanno contattato il proprietario, che a sua volta è rientrato in possesso del mezzo, fortunatamente ancora integro e senza danni.

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