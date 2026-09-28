Modena, la Cgil piange Giorgio Fruggeri: lo storico sindacalista è morto a 80 anni

Lutto nel mondo del sindacato modenese. E’ morto stamattina all’età di 80 anni Giorgio Fruggeri, sindacalista che ha ricoperto diversi ruoli in Cgil. A fine anni Settanta esce in distacco dall’azienda metalmeccanica OMG Messieri di Castelfranco e inizia come funzionario Fiom Cgil nella zona di Vignola, poi negli Anni Ottanta segue i metalmeccanici zona di Castelfranco. E’ stato anche coordinatore della zona Ovest di Modena della Flm, la federazione unitaria dei metalmecanici di Cgil Cisl Uil.

Successivamente passa nel sindacato ceramisti (l’allora Filcea) sulla zona di Modena è anche nel sindacato edili Fillea della zona Modena. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore della Camera del lavoro di Castelfranco Emilia negli Anni Ottanta e da ultimo è stato coordinatore del sindacato pensionati Spi Cgil di Castelfranco Emilia. Quando è andato in pensione a inizio anni Duemila è diventato il punto di riferimento dell’Auser di Castelfranco dove era volontario coordinatore. E’ stato anche presidente della banda cittadina di Castelfranco Emilia negli Anni Settanta e Ottanta.

Alla sorella Leontina e ai famigliari le più sentite condoglianze della Cgil di Modena.