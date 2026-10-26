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Policlinico svuotato, il Pd di Lenzini accetta la linea-Mezzetti: zero critiche. Nessuno si fa portavoce di Muzzarelli

Policlinico svuotato, il Pd di Lenzini accetta la linea-Mezzetti: zero critiche. Nessuno si fa portavoce di Muzzarelli

Lenzini ha accettato e sottoscritto le parole del sindaco senza muovere alcuna critica: 'Il cuore del Policlinico resterà dove è: lo ha detto il sindaco'

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'Io credo che la prima grande notizia è che la Regione Emilia Romagna vuole investire in sanità, lo vuole fare con determinazione e lo vuole fare qui a Modena'. Così ha esordito Diego Lenzini nel suo intervento di oggi in Consiglio sul tema Policlinico. Chi si aspettava una critica all'intervento di Massimo Mezzetti, dopo gli scontri dei giorni scorsi, il volantino cambiato e dopo l'assemblea cittadina nella quale si è contestato duramente il piano del sindaco, è rimasto deluso. Lenzini ha viceversa accettato e sottoscritto le parole del sindaco senza muovere alcuna critica, nè di merito nè di metodo circa la mancata condivisione del progetto prima della famosa intervista. Evitando dunque di farsi portavoce delle forti perplessità (per usare un eufemismo) sollevate dagli iscritti pochi giorni fa e dette chiare da Gian Carlo Muzzarelli. Muzzarelli che dunque non trova in nessuno consigliere comunale un 'portavoce' del proprio dissenso.

 

'Elemento centrale deve essere il nuovo Pal che deve essere un percorso complesso, lungo e partecipato, come è stato quello del 2012 - ha aggiunto Lenzini -. Un Pal che deve essere costruito con tutte i protagonisti della sanità e con i cittadini per garantire la tenuta del modello emiliano-romagnolo.
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Il nostro sistema ospedaliero ha al suo interno eccellenze che in altri territori hanno portato a una centralizzazione della sanità, mentre qui abbiamo mantenuto un equilibrio tra eccellenze e prossimità. Mantenere questo modello è la sfida del nuovo Pal. L'ultimo Pal ha richiesto due anni di stesura, ma il risultato ha fatto di Modena un modello'.

 

'Benissimo quindi valorizzare le eccellenze modenesi e accanto a questo dobbiamo dare risposte aggiuntive a tutti i livelli - ha poi aggiunto Lenzini -. Nel nuovo modello perchè non immaginare che intorno al Materno infantile si possa sviluppare un ospedale pediatrico? Sono tutti ragionamenti che devono svilupparsi nel nuovo Pal. Infine va considerato che noi abbiamo già un'unica azienda tra Policlinico e Baggiovara e dobbiamo lavorare perchè questa sintesi porti risultati: prima dei contenitori dobbiamo lavorare sui contenuti. Il cuore del Policlinico, lo ha detto anche il sindaco, resterà lì e il Policlinico continuerà a dare rispste ai cittadini: questo è quello che ci hanno detto De Pascale e il sindaco'.
'Infine esiste un problema di accesso e per questo dobbiamo mettere mano alle liste d'attesa - ha chiuso Lenzini -.
Abbiamo bisogno quindi di un piano che dia risposte a questa domanda e dobbiamo poi fare in modo che la vita dei medici sia compatibile alle loro esigenze di vita e famigliari'.
g.leo.
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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