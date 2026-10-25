Policlinico svuotato, la boutade di Mezzetti approda in Consiglio: i conti non tornano

Approda domani - lunedì 26 ottobre - in Consiglio comunale a Modena la boutade del sindaco Massimo Mezzetti sullo svuotamento del Policlinico.Il Pd, messo alle corde a livello politico dal primo cittadino, può cercare una rivincita tutt’altro che impossibile. Il sindaco nel braccio di ferro coi Dem può certamente far leva sull’idea che la sfiducia nei suoi confronti si tradurrebbe in un ‘tutti a casa’ clamoroso, ma nel merito il Pd avrebbe un’autostrada a disposizione.Mezzetti con la sua proposta sconclusionata sul Policlinico ha infatti costretto il rivale Muzzarelli ad uscire allo scoperto, ma i numeri che ha proposto non stanno in piedi proprio dal punto di vista matematico.‘Le valutazioni sulle quali stiamo lavorando stimano in circa 320 milioni di euro il costo di una ristrutturazione dell'attuale Policlinico - ha detto nella famosa intervista alla Gazzetta di Modena -. Una spesa molto rilevante che, tuttavia, non consentirebbe di superare completamente i vincoli strutturali e di spazio dell'edificio. L’alternativa è un investimento stimato in circa 550 milioni per una struttura nuova, energeticamente efficiente, progettata secondo le esigenze della medicina contemporanea e capace di adattarsi a quelle future’.Il concetto appare quasi razionale a prima vista: invece che investire in una struttura vecchia, meglio farlo in un ospedale nuovo.Sì, peccato che le due cose non siano in alternativa. Anche partendo domani - cosa ovviamente impossibile - con l’iter per i lavori da 550 milioni per un ospedale nuovo a Baggiovara, per la sua inaugurazione bisognerebbe attendere 10-20 anni.E in questo periodo che si fa? La manutenzione al Policlinico sarebbe comunque necessaria in attesa del trasloco e quindi significherebbe non risparmiare, ma raddoppiare l’investimento. A meno che il piano non sia soltanto quello di smantellare il Policlinico e trasferire tutto a Baggiovara negli spazi già presenti alla bell’e meglio.Un ragionamento facile facile, lo stesso peraltro mosso dal Pd di Mirandola e Carpi rispetto ai lavori per il nuovo ospedale di Carpi. Il Pd di Modena domani sarà in grado di usare questo semplice dato di fatto per fermare il piano Altini-Baldino-Mezzetti? Sarà capace di far notare che creare alloggi al posto degli spazi svuotati al Policlinico è una idea che nessuno, a parte Mezzetti, ha sottoscritto? Sarà capace di rilevare che sull’ospedale a Mirandola e Vignola si è consegnato il Comune al centrodestra e che a Modena non c’è stato un solo commento positivo alla balzana proposta di Mezzetti?Che nemmeno il rettore, De Pascale o i 35 gruppi di lavoro sono riusciti a citare questi fantomatici 550 milioni?Il Pd ha tutte le carte in mano per restituire a Mezzetti gli schiaffoni ricevuti. E’ sufficiente smettere di credere di essere un vaso di coccio, smettere di accettare supinamente i tagli di Altini (in primis quelli della delibera che premia i medici che prescrivono meno), perché a Modena sul tema sanità di vasi di ferro non ve ne sono in giro.