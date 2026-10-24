Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sanità, Murelli (Lega): 'Policlinico di Modena, 550 milioni e troppe domande senza risposta'

Sanità, Murelli (Lega): 'Policlinico di Modena, 550 milioni e troppe domande senza risposta'

'La Regione faccia chiarezza: i pazienti non possono pagare il prezzo delle incertezze'

1 minuto di lettura

'Un progetto da 550 milioni di euro destinato a rivoluzionare la sanità modenese, ma ancora troppe incognite sulle coperture finanziarie, sulla programmazione e soprattutto sulle conseguenze per i pazienti. La Regione Emilia-Romagna faccia chiarezza: sulla salute dei cittadini non sono ammessi salti nel buio'. ​Lo dichiara la senatrice Elena Murelli (Lega), capogruppo in commissione Sanità al Senato, annunciando la presentazione di un’interrogazione al ministro della Salute sulla riorganizzazione della rete ospedaliera modenese, che prevede un nuovo polo integrato con Baggiovara e un diverso ruolo per l’attuale Policlinico.

​'Nel novembre 2025 la Regione, secondo quanto riportato dalla stampa, escludeva rimodulazioni dei servizi fondamentali - continua la senatrice -. Cos’è cambiato? Esiste un piano approvato? Sono garantite le risorse necessarie? E i professionisti sanitari sono stati coinvolti? Mentre si prospetta una trasformazione lunga oltre dieci anni, i cittadini affrontano già liste d’attesa pesanti e criticità organizzative. Chi garantirà la piena operatività del pronto soccorso, dell’area materno-infantile e degli altri ospedali della provincia, a partire da Carpi?'.

​'Non si può chiedere ai modenesi un assegno in bianco - conclude Murelli -. Con la mia interrogazione chiedo al ministro di verificare la sostenibilità del progetto e le garanzie per la continuità assistenziale. La Regione dia risposte concrete. La sanità ha bisogno di programmazione seria, non di annunci. E i pazienti non possono pagare il prezzo delle incertezze'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, ispezionato stabile dismesso: sei persone sorprese a bivaccare

Modena, ispezionato stabile dismesso: sei persone sorprese a bivaccare

Io, diciottenne, ancora vivo la paura del 16 maggio e il gelo che sentii quando il sindaco mi scrisse 'sciacallo'

Io, diciottenne, ancora vivo la paura del 16 maggio e il gelo che sentii quando il sindaco mi scrisse 'sciacallo'

Modena, prostituzione di strada: 285.000 euro per il contrasto alla tratta, ma i conti sono da sistemare

Modena, prostituzione di strada: 285.000 euro per il contrasto alla tratta, ma i conti sono da sistemare

Modena, inaugurata la Sala del professionista in piazzale Boschetti

Modena, inaugurata la Sala del professionista in piazzale Boschetti

E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare

E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare

Modena, la Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

Modena, la Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Case popolari, Forza Italia E-R: 'Eliminare vincolo del lavoro fa crollare un sistema con 2825 nuclei morosi'

Case popolari, Forza Italia E-R: 'Eliminare vincolo del lavoro fa crollare un sistema con 2825 nuclei morosi'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Demografia, si consolida il calo delle nascite a Modena, la popolazione aumenta con gli immigrati

Demografia, si consolida il calo delle nascite a Modena, la popolazione aumenta con gli immigrati

'Modena, inceneritore per sempre, adesso il M5s tolga la fiducia a Mezzetti'

'Modena, inceneritore per sempre, adesso il M5s tolga la fiducia a Mezzetti'