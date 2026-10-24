La Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

L'iniziativa 'Apri l'armadio e dona un vestito a chi vive in strada', promossa da Porta Aperta Modena e Croce Rossa, nasce per sostenere il servizio di distribuzione gratuita di abbigliamento rivolto a uomini adulti che vivono in strada.

In vista dei mesi più freddi, i cittadini potranno contribuire donando capi​invernali puliti, integri e in buone condizioni. In particolare vengono richiesti, da uomo, jeans e pantaloni della tuta, felpe e maglioni, calze e mutande, giacche, coperte, scarpe e zaini, sciarpe, guanti e berretti.

Per alcune tipologie sono indicate esigenze specifiche: calze e mutande sono richieste possibilmente nuove e di colore scuro; le giacche preferibilmente impermeabili e con cappuccio, mentre non vengono raccolti cappotti; le coperte devono essere calde e pesanti, singole e resistenti; le scarpe possibilmente da ginnastica e con suola integra; gli zaini del tipo utilizzato per la scuola, capienti e resistenti.

Non verranno accettati indumenti diversi da quelli indicati nell'elenco, né abbigliamento da donna, da bambino o capi estivi.

'Sono più di un centinaio le persone, per lo più uomini, che ci chiedono un aiuto per coprirsi' - affermano i responsabili della Croce Rossa di Modena. È a ciascuno di loro che verranno consegnati gli indumenti che insieme riusciremo a raccogliere: per rendere sostenibile la nostra attività di distribuzione gratuita di vestiti, c'è bisogno dell'aiuto dei cittadini modenesi che aprendo il proprio armadio possono donare abbigliamento in buono stato' -