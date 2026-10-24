Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

La Croce Rossa raccoglie indumenti maschili per senza fissa dimora

Sabato 24 ottobre 2026​ dalle ore 9 alle 11.30, presso la sede della Croce Rossa di Modena in Strada Attiraglio 3A,

1 minuto di lettura

L'iniziativa 'Apri l'armadio e dona un vestito a chi vive in strada', promossa da Porta Aperta Modena e Croce Rossa, nasce per sostenere il servizio di distribuzione gratuita di abbigliamento rivolto a uomini adulti che vivono in strada.

In vista dei mesi più freddi, i cittadini potranno contribuire donando capi​invernali puliti, integri e in buone condizioni. In particolare vengono richiesti, da uomo, jeans e pantaloni della tuta, felpe e maglioni, calze e mutande, giacche, coperte, scarpe e zaini, sciarpe, guanti e berretti.

Per alcune tipologie sono indicate esigenze specifiche: calze e mutande sono richieste possibilmente nuove e di colore scuro; le giacche preferibilmente impermeabili e con cappuccio, mentre non vengono raccolti cappotti; le coperte devono essere calde e pesanti, singole e resistenti; le scarpe possibilmente da ginnastica e con suola integra; gli zaini del tipo utilizzato per la scuola, capienti e resistenti.

Non verranno accettati indumenti diversi da quelli indicati nell'elenco, né abbigliamento da donna, da bambino o capi estivi.

'Sono più di un centinaio le persone, per lo più uomini, che ci chiedono un aiuto per coprirsi' - affermano i responsabili della Croce Rossa di Modena. È a ciascuno di loro che verranno consegnati gli indumenti che insieme riusciremo a raccogliere: per rendere sostenibile la nostra attività di distribuzione gratuita di vestiti, c'è bisogno dell'aiuto dei cittadini modenesi che aprendo il proprio armadio possono donare abbigliamento in buono stato' -

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
No comment: degrado senza fine alla Casa del Fabbro

No comment: degrado senza fine alla Casa del Fabbro

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari

Futuro sanità, dal Pd strigliata a Muzzarelli: 'Chi ha avuto ruoli in passato tenga una posizione da backoffice'

Futuro sanità, dal Pd strigliata a Muzzarelli: 'Chi ha avuto ruoli in passato tenga una posizione da backoffice'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Modena, Ricco (Fi): 'Pd spaccato e disastro sistema ospedaliero, centrodestra si apra e costruisca alternativa'

Tentato furto in un’azienda in zona Torrazzi: un arresto della Polizia di Stato

Tentato furto in un’azienda in zona Torrazzi: un arresto della Polizia di Stato

Policlinico e Baggiovara: nuova struttura e fusione promesse già otto anni fa... da Muzzarelli

Policlinico e Baggiovara: nuova struttura e fusione promesse già otto anni fa... da Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Case popolari, Forza Italia E-R: 'Eliminare vincolo del lavoro fa crollare un sistema con 2825 nuclei morosi'

Case popolari, Forza Italia E-R: 'Eliminare vincolo del lavoro fa crollare un sistema con 2825 nuclei morosi'

Demografia, si consolida il calo delle nascite a Modena, la popolazione aumenta con gli immigrati

Demografia, si consolida il calo delle nascite a Modena, la popolazione aumenta con gli immigrati

'Modena, inceneritore per sempre, adesso il M5s tolga la fiducia a Mezzetti'

'Modena, inceneritore per sempre, adesso il M5s tolga la fiducia a Mezzetti'

Sanità, da Vignola ok al piano Mezzetti: 'Garanzie per ospedale e PS'

Sanità, da Vignola ok al piano Mezzetti: 'Garanzie per ospedale e PS'