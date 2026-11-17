'Non può essere un atto preconfezionato: deve essere partecipato e i tempi devono essere quelli della democrazia'. Con queste parole Giancarlo Muzzarelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione regionale Sanità, ha bocciato nei fatti l'agenda imposta dal sindaco di Modena e presidente della CTSS Massimo Mezzetti sul nuovo piano di riorganizzazione di Policlinico e Baggiovara. Lo ha fatto a Vignola, nel consiglio comunale aperto all'intervento dei consiglieri regionali e del pubblico, incontrando la condivisione di metodo e di merito nei colleghi del centrodestra e delle altre forze regionali. I tempi 'imposti' da Mezzetti, in veste di presidente della CTSS, sono stati ricordati dal sindaco Angelo Pasini, venuto a conoscenza del piano solo nei giorni scorsi e, a differenza di altri sindaci, solo in quanto sindaco di un comune capodistretto e compreso nell'ufficio di presidenza della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria

Pasini ha parlato di un'accelerazione che va oltre le aspettative, ricostruendo il percorso dettato da Mezzetti. 'Vignola è stata coinvolta come ufficio di presidenza della commissione insediata a giugno e ha chiesto di conoscere il progetto e i suoi dettagli. Dopo l’intervista stampa del 14 ottobre siao stati convocati. Venerdì pomeriggio scorso sono arrivate per mail alcune slide, predisposte dopo l’ufficio di presidenza del 10 novembre, che fissano un calendario serrato. Entro il 15 dicembre l’indirizzo di riorganizzazione dovrebbe passare nei comitati di distretto, compreso quello di Vignola. Entro il 19 gennaio l’ufficio di presidenza intende portare in Commissione territoriale sociosanitaria la traduzione delle linee di indirizzo in atti di programmazione. Si vuole passare, nel giro di un paio di mesi, a una fase molto più esecutiva', ha osservato Pasini, aggiungendo che un nuovo piano locale, richiesto anche nell'ordine del giorno di maggioranza, richiede tempi ben diversi.

Da qui, ancora prima della discussione degli ordini del giorno (a quello della maggioranza se ne sono aggiunti due della minoranza), microfono aperto ai consiglieri regionali. Oltre a Muzzarelli sono intervenuti i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò (Fratelli d'Italia), Antonio Platis (delegato dal capogruppo di Forza Italia Pietro Vignali), Paolo Trande (Avs), Vincenzo Paldino (Lista Civici con De Pascale), Lodovica Carla Ferrari (PD) e il consigliere di Rete Civica Elena Ugolini. Presenti anche i consiglieri regionali del Pd Maria Costi e Luca Sabattini, che non hanno preso la parola.

'Il nuovo Pal si fa insieme ai professionisti della sanità, alla società civile, ai sindacati, al terzo settore, ai consigli comunali' - ha ribadito Muzzarelli. 'La partecipazione ha due vincoli insormontabili, trasparenza e condivisione dell'informazione, e i tempi 'non sono una variabile qualsiasi'. Il Pal, ha ricordato, proietta la sanità a 10-20 anni. 'Il regolamento della CTSS impone il passaggio in tutti i consigli comunali, e non si tratta di passaggi formali ma di discussioni di merito: solo dopo i sindaci avranno un vero mandato per esprimersi'. Muzzarelli ha chiesto infine garanzie contro ogni depotenziamento, non solo dell'azienda universitaria ma di tutta la rete ospedaliera provinciale.

Critiche di metodo e merito dai consiglieri di centrodestra: Annalisa Arletti ha ricordato che il sindaco di Vignola, Angelo Pasini, ha saputo 'a mezzo stampa' di un nuovo polo ospedaliero a Baggiovara da 500-550 milioni di euro. Una polemica, ha precisato, non politica ma 'sul metodo, che consideriamo sbagliato'. Ha poi auspicato che il documento cornice in CTSS non venga approvato senza che i Comuni possano dire la propria.

Ferdinando Pulitanò ha parlato di una 'sfida della coesione partita male', con un'intervista 'e senza che lo sapesse nessuno'. Il presidente dell'Ordine dei medici e il sindacato Anaao, ha ricordato, non erano a conoscenza dell'investimento. Pulitanò si è chiesto come si possano collocare 4 ospedali su 7 o 8 in 18 chilometri quadrati (Baggiovara 1 e 2, Policlinico e Sassuolo) e che ne sarà degli ospedali di Mirandola, Vignola e Pavullo. 'Quella di Mezzetti è stata per lui una fuga in avanti che ha lasciato sbalorditi tutti'

Per Forza Italia, Antonio Platis ha sostenuto che 550 milioni 'spostano il baricentro della sanità' e che l'operazione non poggia su uno studio. Ha citato la slide presentata in ufficio di presidenza dal direttore generale, da cui risulta che il percorso era iniziato otto mesi fa commentando ironicamente: 'Nel nome della democrazia e della trasparenza scopriamo otto mesi dopo di aver partecipato a un percorso di cui nessuno conosceva l'esistenza'. Una situazione 'politicamente grave', con una politica 'trascinata dai tecnici' e una 'delega in bianco senza precedenti'.

Di fatto sulla stessa linea rispetto a tempi e metodo Paolo Trande (Avs) che ha ribadito di aver chiesto già il 15 ottobre un vasto confronto con istituzioni, professionisti, lavoratori e cittadini. 'Un nuovo piano attuativo locale non si produce in un mese, servono tempi congrui, non le calende greche ma nemmeno tempi compressi a domani'.

Vincenzo Paldino (Civici con De Pascale), ha definito la riorganizzazione legittima e necessaria, perché cambiano i bisogni delle comunità, ma se calata dall'alto rischia di non essere capita e di produrre 'una scollatura con i cittadini'.

Il consigliere di Rete Civica Elena Ugolini ha esordito con una domanda diretta, facendo riferimento all'investimento programmato da oltre 50 milioni di euro sul corpo centrale del policlinico riportato da La Pressa nei giorni scorsi: 'Qual è il vero progetto della Regione per la sanità modenese? Se il Policlinico mantiene il ruolo di ospedale universitario, perché investire a Baggiovara? Se invece le alte complessità vanno trasferite, perché pochi mesi fa sono stati autorizzati mutui per decine di milioni destinati al Policlinico?'

Sceglie un registro diverso il consigliere regionale PD Ludovica Carla Ferrari. Di fatto nessuna critica di metodo e di merito al piano Mezzetti ma una critica nemmeno velata all'organizzazione del consiglio aperto: 'Questo consiglio ha un limite. L'assenza dei rappresentanti degli organi esecutivi a partire da assessorato regionale, Ausl, e lo stessa CTSS'

Il consiglio era stato convocato per discutere un ordine del giorno della maggioranza che impegna sindaco e giunta a chiedere, sul piano, un percorso aperto e condiviso che coinvolga i territori, parta da un'analisi dei bisogni dei cittadini e si muova all'interno di un nuovo Piano attuativo locale, garantisca la valorizzazione della rete sanitaria provinciale con particolare riferimento all'ospedale di Vignola, il suo pronto soccorso.

Il documento è stato approvato con i soli voti della maggioranza, l'astensione del gruppo Pd e del centrosinistra e il voto contrario delle liste Adani e Cavani, che avevano presentato due ordini del giorno a loro volta non approvati.

Prima del voto sono falliti due tentativi di arrivare a un testo comune. È stata respinta la richiesta dell'ex sindaco e capogruppo Pd Muratori di ritirare il documento della maggioranza per presentarne uno unitario da discutere all'unione dei comuni, a fronte del ritiro del proprio. Non ha avuto esito nemmeno la proposta della maggioranza di integrare il proprio ordine del giorno con alcuni punti condivisibili del documento della minoranza.

Importante la presenza in sala di decine di cittadini, cinque dei quali sono intervenuti nel merito della questione, chiedendo maggiore trasparenza e la tutela dell'ospedale di Vignola.