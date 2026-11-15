Inchiesta 'Diavoli della Bassa': Lorena Morselli e Federico Scotta sentiti alla Camera

"Oggi le parlo da uomo libero, ma con il cuore porto ancora le ferite aperte di chi è stato sepolto vivo. Oggi se ho la forza e la possibilità di rivolgere questo appello direttamente a lei, lo devo all'onorevole Stefania Ascari. Io non le parlo da ex detenuto ma da padre a padre: a me e alle altre famiglie è stato strappato ciò che dà senso all'esistenza: il nome, l'onore, la vita stessa ma soprattutto i nostri figli. Ci hanno portato via i bambini dalle braccia in una tempesta giudiziaria che ha lasciato solo macerie, morti di crepacuore e famiglie annientate per sempre.In questi anni ho chiesto giustizia nelle sedi previste, presentando la richiesta di revisione del processo che però è stata respinta. Presidente, le affido il mio dolore e le chiedo di farsi garante affinchè questa vicenda e le nuove vengano valutate con la massima attenzione". E' questo l'appello letto in aula alla Camera e che porta la firma di Federico Scotta, uno dei papà coinvolti nella nota vicenda giudiziaria dei cosiddetti Diavoli della Bassa.

Un appello rivolto al presidente della Repubblica e che ha trovato l'appoggio dell'onorevole Stefania Ascari.

"Ho voluto portare alla Camera Federico Scotta e Maria Lorena Morselli, due genitori che sono stati coinvolti nell'inchiesta sui "Diavoli della Bassa", anche conosciuta come "il caso Veleno" - sottolinea Ascari -.

Una vicenda che seguo da molti anni e che, prima di ogni altra cosa, è fatta di persone, di figli, di figlie, di affetti spezzati. Di Federico e Maria Lorena mi ha colpita l'umanità. Nelle loro parole ho sentito il dolore, la fatica di tornare su ricordi difficili e il bisogno di essere ascoltati. Dietro questa storia ci sono anni di separazione, compleanni lontani, abbracci mancati, un tempo che nessuno potrà restituire e una sofferenza che ha attraversato la vita di ciascuno di loro. L'abbraccio di Federico con i suoi figli, dopo tantissimi anni, mi ha commossa profondamente. Ma ritrovarsi non cancella il dolore vissuto e non chiude le domande sulle responsabilità dello Stato. Per questo ho sostenuto il suo appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per Federico, per Maria Lorena e per le loro famiglie c'è ancora bisogno di ascolto, risposte e giustizia. Abbiamo il dovere di proteggere ogni bambino dalla violenza, anche quella istituzionale – conclude l'onorevole Ascari -. E di garantire che nessuno venga allontanato dai propri affetti senza prove, garanzie e controlli rigorosi.I bambini non appartengono a nessuno, neppure allo Stato. Appartengono a loro stessi. A noi spetta custodire il loro diritto a crescere amati, protetti, ascoltati e liberi. Un ringraziamento per gli importanti contributi anche al collega Antonio Ferrara, al reporter David Gramiccioli, agli avvocati Gianmario Sposito e Patrizia Micai, alla psicologa Tina Iannella e all'editore Maurizio Cuzzolin. E soprattutto a Federico Scotta e Maria Lorena Morselli, per aver condiviso con noi la loro storia".