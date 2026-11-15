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Il piano di Mezzetti, tutte le slide della Ctss: la tempistica choc che non piace al Pd e ai sindaci

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Pubblichiamo in modo integrale e in esclusiva le slide consegnate da Mezzetti ai primi cittadini della Ctss per la approvazione il 15 dicembre

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Ieri La Pressa ha dato conto in anteprima del documento inviato dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti ai colleghi della Ctss sul tema dello svuotamento del Policlinico e della creazione di un maxi ospedale a Baggiovara. Oggi pubblichiamo in modo integrale e in esclusiva le slide consegnate da Mezzetti ai primi cittadini della Ctss per la approvazione il 15 dicembre, con la raccomandazione di fare entro una settimana le osservazioni.

Come già dato conto, le prime slide sono di fatto un riassunto di quanto emerso sinora. La vera novità è nelle ultime due facciate.

Mezzetti vorrebbe infatti arrivare al 19 gennaio (tra due mesi con le feste natalizie di mezzo) alla "traduzione delle linee di indirizzo in atti di programmazione, attraverso un documento di sintesi che: raccordi gli intendimenti politici e strategici con gli scenari progettuali di area e descriva le direttrici progettuali del riordino, la fase applicativa e le ipotesi dei prossimi passi per la messa a terra nei territori (co attuazione). Non solo, nella slide successiva, tratteggia anche i tempi della Road map ulteriore.

Tempi che - a ben vedere - appaiono non compatibili con il percorso di condivisione annunciato dal Pd di Paradisi e Lenzini. Ma, come dichiarato, oggi a Castelfranco, il sindaco vuole procedere in fretta per 'non farla lunga come i 15 anni che ci distanziano dall'ultimo Pal". E il Pd - pur non gradendo - al momento non ha trovato la forza per porre un argine.

G.Leo.

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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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