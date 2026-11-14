Modena, visita oculistica dopo 686 giorni. La sanità delle eccellenze dà appuntamento al 2028

Lo chiameremo Michele, un nome di fantasia per raccontare una vicenda assolutamente reale e documentata, che fotografa impietosamente lo stato della sanità pubblica modenese. Michele è fortemente miope. Oltre vent'anni fa si è sottoposto a un intervento chirurgico per correggere la miopia, ma questo non ha eliminato i rischi legati alla sua condizione originaria, in particolare quelli che riguardano la retina. Per questo ha necessità di sottoporsi a controlli oculistici periodici.Fino a oggi li ha sempre effettuati privatamente, pagando circa 150 euro a visita. Ma aver pagato per anni non significa essere obbligati a continuare a farlo per sempre. Michele decide quindi di rivolgersi al Servizio sanitario nazionale, al quale, come tutti, contribuisce attraverso le tasse.Ed è qui che comincia il primo percorso a ostacoli. Il medico di famiglia, al quale chiede l'impegnativa, vuole visionare il referto dell'ultima visita oculistica, non presente nella cartella sanitaria. Michele spiega di aver sempre effettuato i controlli privatamente e di non essere più in possesso del documento. Ma per ottenere la prescrizione deve tornare a scrivere, illustrando nel dettaglio la propria situazione: la forte miopia, l'intervento chirurgico e la necessità di monitorare la retina.Soltanto allora arriva l'impegnativa.Un episodio che riporta al centro una questione delicata: quella dei meccanismi di incentivazione economica e degli obiettivi di contenimento delle prescrizioni che interessano la medicina generale. Nessuno contesta il dovere del medico di valutare l'appropriatezza delle richieste, ma è legittimo chiedersi quanto questi sistemi possano incidere sul rapporto con i pazienti. Perché il rischio è che il cittadino finisca per essere considerato prima di tutto una voce di spesa da contenere.Ottenuta finalmente l'impegnativa, Michele si rivolge al Cup. La prescrizione è del 30 ottobre 2026. L'appuntamento viene fissato per il 15 settembre 2028, presso la Casa della Comunità G.P. Vecchi di Modena. Avete letto bene. Settembre 2028.Seicentottantasei giorni di attesa. Quasi ventitré mesi per una visita oculistica.E non stiamo parlando di una prestazione particolarmente complessa, ma di una visita specialistica richiesta da una persona con una storia di miopia elevata e un precedente intervento agli occhi.L'impegnativa riporta una priorità P, programmabile, per la quale il tempo massimo di riferimento è di 120 giorni. A Michele ne vengono assegnati 686. Oltre cinque volte tanto.Peraltro, nella prescrizione compare soltanto «miopia – calo del visus non acuto», senza alcun riferimento al precedente intervento chirurgico e alla necessità di sorveglianza della retina che Michele aveva espressamente segnalato.Informazioni delle quali sarebbe interessante sapere se si sia tenuto conto nell'assegnazione della priorità.E nel frattempo cosa dovrebbe fare Michele? Sperare che la retina non presenti problemi fino al 2028? Oppure, più realisticamente, tornare a pagare privatamente? Perché è questo il risultato concreto di una sanità che continua a definirsi universalistica ma che, nei fatti, spinge sempre più cittadini verso il privato. Chi può permetterselo paga. Chi non può aspetta. Anche quasi due anni.Il tutto accade a Modena, dove da mesi si discute di nuovi ospedali, grandi progetti, investimenti milionari ed eccellenze sanitarie. Eccellenze celebrate nei comunicati stampa e nelle dichiarazioni della politica, mentre la realtà quotidiana racconta di cittadini che faticano persino a ottenere una visita specialistica.Forse sarebbe il caso di cambiare le priorità. Prima di costruire nuovi ospedali, bisognerebbe garantire il funzionamento di quelli esistenti. Prima di annunciare investimenti immobiliari, bisognerebbe assicurarsi che ci siano medici e infermieri sufficienti per curare i pazienti. Perché gli ospedali non curano da soli. Non curano i muri, non curano i rendering e non curano i comunicati stampa. A curare sono i professionisti sanitari.E se ci sono risorse per nuovi ospedali, devono esserci anche quelle per assumere più personale, pagarlo adeguatamente e metterlo nelle condizioni di lavorare.Altrimenti rischiamo di costruire contenitori sempre più moderni, senza riuscire a garantire ciò che dovrebbe essere la ragione stessa della loro esistenza: la cura delle persone.La vicenda di Michele è documentata da una prescrizione e da una prenotazione. Non è una lamentela generica, ma un appuntamento fissato al settembre 2028 per una visita richiesta nell'ottobre 2026. Seicentottantasei giorni.E forse, prima di parlare ancora delle meraviglie della sanità modenese del futuro, qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini perché quella di oggi non riesce nemmeno a garantire una visita oculistica in tempi accettabili.